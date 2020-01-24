Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Manisa'daki depreme ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'daki depremin ardından yaptığı açıklamada "Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Hasarlı binalar için pazartesi ödemeler yapılacak. Biz istiyoruz ki kentsel dönüşüm ile ilgili süreç her depremde bize ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız.

Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz.