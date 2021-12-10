Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. 7 il için 170 sözleşmeli çalışan alımı yapılacak. Personel alımı yayınlanan ilan doğrultusunda; inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik – elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat ve uzman kadrolarında olacak. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başladı mı? Ne zaman başlıyor? Başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

13 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayan başvuru süreci 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 23:59'da tamamlanacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU

e-Devlet sitesinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı arayüzüne giriş yapılarak başvuru işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru linki belirtilen tarihler arasında erişime açılacaktır. Sınav başvuru ekranından başvurular yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar 'Başvurularım' sekmesi üzerinden yaptıkları başvurunun tamamalanıp tamamlanmadığını kontrol etmeliler. "Başvurularım" sekmesinde eğer "Başvuru Alındı" imgesi gözükmüyorsa değerlendirmeye giremeyecektir.

Sınavda yer alacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati gibi bilgiler; Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığın (http://www.csb.gov.tr) sitesi adresi üzerinden yayınlanacaktır. Adaylar için ekstra bir bildirim yapılmayacaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLANI BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

İnşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik – elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat ve uzman kadrolarında işe alınacak personeller İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli ve Konya illerinde istihdam edilecek.

İlanda yer alan genel şartlar aşağıda yer almaktadır. Detaylı olarak incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

-Türk vatandaşı olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

-Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

-Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

-Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.