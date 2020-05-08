Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan 2020 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme...
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan 2020 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT