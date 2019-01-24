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  3. Çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa'da Gemlik çevre yolunda otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa'da Gemlik çevre yolunda otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde çevre yolu Orhangazi Caddesi çıkışında bulunan ışıklar bölgesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı 2 şahıs Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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