Çevreci Başkan ağaç budadı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hafta sonu Erzurum Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, ile birlikte çam ağaçlarını budayıp çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Başkan Orhan, Aziziye ilçe sınırları içindeki Yarımca yolu mevkiinde ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan ormanlık alanda Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte çevre korumanın önemine dikkat çekti. Dünyanın akciğerleri olarak bilinen çam ağaçlarını budayıp, bakım ve çevre temizliği yaparak ormanlara hayatta kalmasına yardımcı olan Dadak Doğa Sporları Kulübü bisikletten, tur kayağına, dağcılıktan, buz tırmanışına kadar birçok sportif faaliyetlerde bulunuyor. Başkan Orhan'ın katılımı ile ellerinde testerelerle girdikleri ormanlık alandaki ağaçların dallarını budayıp daha iyi nefes almalarını sağlayan dernek üyeleri, aynı zamanda kuru dallarından oluşabilecek yangınlara da engel oldular. Aynı zamanda kendisi de Çevre Mühendisi olan Başkan Orhan, çevreci gençlere yardım ederek destekte bulundu. Eline testere alıp kurumuş ağaç dallarını budayan Başkan Orhan, Dadak Derneği'nin bundan sonraki tüm faaliyetlerine destek vereceği sözünü verdi. Derneğin faaliyetlerinin son yıllarda önemi bir kez daha ortaya çıkan yaşam alanlarının korunmasına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeşil alanların artırılmasında yerel yönetimlerin misyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Daha yeşil aziziye için çalışıyoruz"

Aziziye İlçesi'nin Erzurum'un yeşil alanı en fazla ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, yeşil alanların artırılmasında çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Çocuk oyun alanları ile birlikte mesire alanları ve park uygulamalarının bu yılda sürdürüleceğini dile getiren Başkan Orhan, "Küresel ısınma ve çevresel sorunların had safhaya ulaştığı günümüz dünyasında yeşil alanların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Devletimizin orman alanlarının nitelikli hale gelmesinde ki etkinliği takdir görmektedir. Her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluştuğuna şahitlik etmekteyiz. Aziziye Belediyesi olarak yeşil alanların artırılmasına katkılarımızın devam edeceği bilinmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA