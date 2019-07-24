Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında düzenlenen okullar arası "Atık Pil Toplama" kampanyası sona erdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ile ortaklaşa yürüttüğü okullarda oluşan atık pillerin toplanmasına yönelik olarak başlattığı "Atık Pil Toplama" kampanyası dahilinde Ergene'de dereceye giren okullara hediyeleri teslim edildi. Ergene ilçesinde başarıya ulaşan okullara ödüller taktim edilirken, 3. Grupta 1. Olan Ahmet Rıza İşbilen İlkokuluna Masa Tenisi, aynı grupta üçüncülüğe ulaşan Yeşiltepe İnönü İlkokuluna Satranç Takımı hediyeleri teslim edildi. Düzenlenen kampanya hakkında konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ile amacımız çocuklarımızın çevre bilincini güçlendirmek. Düzenlenen yarışmada dereceye giren okullarımızı tebrik ediyor, kampanyalarımıza destek vererek daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir Ergene için mücadele eden tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA