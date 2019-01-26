Çevreyi korumak için file örüyorlar

Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Yaşlı Evi üyeleri, doğada çözülmesi bin yılda mümkün olan plastik poşetlere karşı pazar fileleri, alışveriş çantaları örüyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nde kadınlar, alışverişlerde paralı hale gelen plastik poşetlerin yerini alacak pazar fileleri, alışveriş çantaları örüyor. Değişik tip ve renkte ipliklerle tığ, örgü, ilmek gibi teknikler kullanarak birbirinden farklı tasarımlara imza atan Yaşlı Evi üyeleri, bir gün içinde bir pazar filesini tamamladıklarını anlattı.

Fileleri, çantaları tamamladıktan sonra üzerlerine farklı desenler de işlediklerini belirten kadınlar, Yaşlı Evi'nin erkek üyelerinin de bu işe merak duymaya başladığını aktardı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede plastik poşete karşı duyarlığının çok yüksek olduğunu söyledi. Bu duyarlığının sonucu olarak geçen yılın Mart ayında, 4 bin pazar filesini pazar yerlerinde ücretsiz dağıttıklarını belirten Başkan Uysal, "Pazar yerlerimizde plastik poşet kullanımı devam ediyor. Amacımız bu duyarlılığı her alanda geliştirip plastik poşet kullanımını en aza indirmek" dedi.

Kaynak: İHA