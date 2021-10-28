Cevvallik ne demek, TDK'ya göre Cevvallik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cevvallik ne demek? Cevvallik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cevvallik kelimesi. Peki cevvallik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cevvallik nedir, cevvallik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEVVALLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cevvallik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cevvallik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cevval olma durumu

