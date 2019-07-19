Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hayata geçirdikleri "Temiz Evler, Gülen Yüzler" projesi kapsamında yardıma muhtaç, kimsesi olmayan ve yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarının yanı sıra evlerinin temizliğini yaparak sağlıklı ortamda yaşamaları için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Aydar, "Bu zamana kadar 100'den fazla evde temizlik yapan Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, evinden çıkamayan, hasta vatandaşlarımızı da hastaneye götürüp, muayenesinin ardından tekrar evine kadar getirilip, kendilerine yardımcı olup hayatlarını kolaylaştırıyoruz. İhtiyaçlarını giderdikten sonra yüzlerindeki tebessüme neden olmak, hayır dualarını almaksa bize yetiyor" dedi.

Kaynak: İHA