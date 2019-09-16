Ceyhan Cemevi’nde aşure etkinliği yapıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesinin düzenlediği aşure etkinliği, her sene olduğu gibi, bu yıl da Ceyhan Cemevi'nde yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, Namık Kemal Mahallesinde bulunan Ceyhan Cemevinde "Aşure Etkinliği" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlik, kısa konuşmalarla devam etti. Şakir Paşa Semah ekibinin gösterileri ve sanatçıların sunumlarından sonra aşure ikramıyla sona erdi.

Binlerce kişinin katıldığı aşure etkinliğine Ceyhan Kaymakamı DR.Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ersin Ağçe, İlçe Emniyet müdürü Alpertunga Berberoğlu, Adana Büyükşehir belediyesi ve Ceyhan Belediyesi daire amirleri ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Geleneksel Aşure Günü'nde semahlar dönüldü, dualardan sonra aşureler ikram edildi. Aşure etkinliğinde, Sanatçılar muhteşem bir konser vererek, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Başkan Odabaşı; " Aşure Lokmamızın Ülkemize Barış ve Huzurun getirmesini temenni ederim'

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, "Bugün bizler burada Ehl-i Beyt'i anmak için toplandık. 12 gün boyunca yası matem oruçlarımızı tuttuk. Bugün aşure lokmamızı yapıyoruz. Bugün tüm halkla bir arada olacağız. Aşure lokmamızı dağıtacağız.

İnşallah aşure lokmamız ülkemize huzur ve barış getirir. Aşurenin içindeki çeşitlilik bir birbirine karışmaz fakat tadı çok lezzetlidir. Bizler de birbirinin inançlarına, düşüncelerine yaşam tarzına saygı duyarak barış, kardeşlik içinde yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Muharrem ayının milletimize ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim. Tutulan oruçların hak katında kabul olmasını niyaz ederek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu etkinlikte bizlere yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı desteği, özellikle personel desteğini işkur üzerinden Sayın kaymakamımız Dr Bayram Yılmaz'dan bekliyoruz. " dedi.

Başkan Aydar "Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı yoktur'

Programda konuşma yapan Başkan Aydar, " Burada Alevi Sünni biraradayız. Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı yoktur. İnsan ayrımı yoktur.Yoksulluğun türkü,kürdü,lazı,Çerkez'i, alevisi ,sünnisi yoktur.Hastane kapılarında çare bekleyen insanların bir tek kimliği vardır, o da insan olmalarıdır. Parti kimliğini geride bırakmış vatandaşların siyasi görüşlerine göre ayırmayan halkın belediye başkanı olarak şunu herkesin iyi bilmesini isterim ki barış içinde,huzur içinde, hep birlikte bu memlekette birlikte yaşayacağız, ve de bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara pir sultan abdalın şu dizeleriyle cevap vereceğiz; Kadınlar müftüler fetva yazarsa işte kement işte boynum asarsa işte hançer işte başım keserse dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan.Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.iyi akşamlar dilerim.Saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi

Kaymakam Dr.Bayram Yılmaz "Kerbela olayı yüreklerden silinmeyen ortak bir acıdır.'

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, da yaptığı konuşmada, Muharrem ayını tebrik ederek bu ayın her Müslümanın yüreğinden silinmeyen ortak acı olan Kerbela olayının yaşandığı, Peygamberimizin Torunu Hz.Hüseyin ve O'nunla birlikte olanların şehit edildiği ay olduğunu belirterek şehitleri rahmet ve minnetle andı. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de Müslümanlara saldıran, zarar veren, zulmeden odaklar olduğunu hatırlatan Kaymakam Yılmaz, "Bu sebeple Müslümanların oyuna gelmemesi; uyanık, bilinçli, birlik ve dayanışma içinde olması gerektir" dedi.

Kaynak: İHA