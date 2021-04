Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Ceyhan Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Ceyhan Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Ceyhan Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri

Levent Balcı(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çiftçi(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

1. Emrah Tuncel, 14. Ali Özdemir, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 18. Mert Canpolat, 24. Mehmet Can Tokyürek, 83. Yunus Nas, 96. Ramazan Koca



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

Kartlar

Sarı Kart Fatih Yılmaz 36.dk



Oyundan Çıkanlar

Kemal Temel 67.dk, Selçuk Öztürk 77.dk, Ali Özdemir 46.dk



Oyuna Girenler

Yunus Nas 67.dk, Mert Canpolat 77.dk, Ramazan Koca 46.dk

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 61. Mürsel Civelek, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 7. Gürkan Şentürk, 99. Alparslan Demir, 26. Tugay Keleş



Goller

Said Can Açıkalın,59.dk (f), Said Can Açıkalın,64.dk (f), Said Can Açıkalın,73.dk (f), Mehmet Kodeş,79.dk (f), Tugay Keleş,90+1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sezer Yıldırım 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Evren Özyiğit 52.dk, Çağatay Çeken 89.dk, İbrahim Serdar Aydın 85.dk, Marlon Bülent Üçüncü 85.dk, Mehmet Kodeş 85.dk



Oyuna Girenler

Cengizhan Şarli 52.dk, Erman Taşkın 89.dk, Gürkan Şentürk 85.dk, Alparslan Demir 85.dk, Tugay Keleş 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

