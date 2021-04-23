Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Ceyhan Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ceyhan Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
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Ceyhan Spor Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Ceyhan Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Levent Balcı(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çiftçi(dördüncü Hakem)
Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 14. Ali Özdemir, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç
Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 18. Mert Canpolat, 24. Mehmet Can Tokyürek, 83. Yunus Nas, 96. Ramazan Koca
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fatih Yılmaz 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Kemal Temel 67.dk, Selçuk Öztürk 77.dk, Ali Özdemir 46.dk
Oyuna Girenler
Yunus Nas 67.dk, Mert Canpolat 77.dk, Ramazan Koca 46.dk
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 61. Mürsel Civelek, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 7. Gürkan Şentürk, 99. Alparslan Demir, 26. Tugay Keleş
Teknik Sorumlu
Goller
Said Can Açıkalın,59.dk (f), Said Can Açıkalın,64.dk (f), Said Can Açıkalın,73.dk (f), Mehmet Kodeş,79.dk (f), Tugay Keleş,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sezer Yıldırım 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Evren Özyiğit 52.dk, Çağatay Çeken 89.dk, İbrahim Serdar Aydın 85.dk, Marlon Bülent Üçüncü 85.dk, Mehmet Kodeş 85.dk
Oyuna Girenler
Cengizhan Şarli 52.dk, Erman Taşkın 89.dk, Gürkan Şentürk 85.dk, Alparslan Demir 85.dk, Tugay Keleş 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor