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Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Ceyhan Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ceyhan Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Ceyhan Spor, Halide Edip Adıvarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ceyhan Spor  Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Ceyhan Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Levent Balcı(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çiftçi(dördüncü Hakem)

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 14. Ali Özdemir, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 18. Mert Canpolat, 24. Mehmet Can Tokyürek, 83. Yunus Nas, 96. Ramazan Koca

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fatih Yılmaz 36.dk

Oyundan Çıkanlar
Kemal Temel 67.dk, Selçuk Öztürk 77.dk, Ali Özdemir 46.dk

Oyuna Girenler
Yunus Nas 67.dk, Mert Canpolat 77.dk, Ramazan Koca 46.dk

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 6. Necati Yakuplar, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 45. Gökhan Dincer, 88. Sezer Yıldırım, 17. İbrahim Serdar Aydın, 95. Alp Huy, 22. Said Can Açıkalın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 61. Mürsel Civelek, 77. Erman Taşkın, 93. Recep Pekgöz, 7. Gürkan Şentürk, 99. Alparslan Demir, 26. Tugay Keleş

Teknik Sorumlu


Goller
Said Can Açıkalın,59.dk (f), Said Can Açıkalın,64.dk (f), Said Can Açıkalın,73.dk (f), Mehmet Kodeş,79.dk (f), Tugay Keleş,90+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sezer Yıldırım 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Evren Özyiğit 52.dk, Çağatay Çeken 89.dk, İbrahim Serdar Aydın 85.dk, Marlon Bülent Üçüncü 85.dk, Mehmet Kodeş 85.dk

Oyuna Girenler
Cengizhan Şarli 52.dk, Erman Taşkın 89.dk, Gürkan Şentürk 85.dk, Alparslan Demir 85.dk, Tugay Keleş 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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