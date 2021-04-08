Ceyhan Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Ceyhan Spor, İskenderun ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Ceyhan Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Ceyhan Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında İskenderun ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ceyhan Spor - İskenderun maçının skoru ne?
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Ceyhan Spor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Ceyhan Spor İskenderun Maçının Hakemleri
Burak Güner(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Osman Baruk(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)
Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 4. Mustafa Kurcan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 16. Zekeriya Çakırca, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 27. Ahmet Arı, 12. Aziz Ceylan
Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 19. Fatih Yılmaz, 96. Ramazan Koca, 47. Mehmet Ali Deniz, 83. Yunus Nas
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 2. Kadir Bilimlier, 14. Emre Hasan Balcı, 21. Nureddin Ersoy, 22. Yüksel Kayaalp, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir, 84. Recep Metin
Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 17. Oğuzhan Erdoğan, 35. Tolga Cevher, 86. Serdar Yıldırım, 69. Muhammed Emin Yavaş, 88. Ömer Turan, 99. Mustafa Öztürk
Teknik Sorumlu
Yusuf Tokaç
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu