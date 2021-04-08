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Ceyhan Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Ceyhan Spor, İskenderun ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ceyhan Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Ceyhan Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Ceyhan Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında İskenderun ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ceyhan Spor - İskenderun maçının skoru ne?

Ceyhan Spor, İskenderun Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ceyhan Spor  İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Ceyhan Spor İskenderun Maçının Hakemleri
Burak Güner(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Osman Baruk(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 4. Mustafa Kurcan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 16. Zekeriya Çakırca, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 27. Ahmet Arı, 12. Aziz Ceylan

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 19. Fatih Yılmaz, 96. Ramazan Koca, 47. Mehmet Ali Deniz, 83. Yunus Nas

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 2. Kadir Bilimlier, 14. Emre Hasan Balcı, 21. Nureddin Ersoy, 22. Yüksel Kayaalp, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir, 84. Recep Metin

Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 17. Oğuzhan Erdoğan, 35. Tolga Cevher, 86. Serdar Yıldırım, 69. Muhammed Emin Yavaş, 88. Ömer Turan, 99. Mustafa Öztürk

Teknik Sorumlu
Yusuf Tokaç

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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