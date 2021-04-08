Ceyhan Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Ceyhan Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Ceyhan Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında İskenderun ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Ceyhan Spor - İskenderun maçının skoru ne? Ceyhan Spor, İskenderun Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ceyhan Spor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Ceyhan Spor İskenderun Maçının Hakemleri

Burak Güner(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Osman Baruk(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

1. Emrah Tuncel, 4. Mustafa Kurcan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 16. Zekeriya Çakırca, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 46. Ahmet Şahbaz, 27. Ahmet Arı, 12. Aziz Ceylan



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 19. Fatih Yılmaz, 96. Ramazan Koca, 47. Mehmet Ali Deniz, 83. Yunus Nas



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İskenderun

İskenderun İlk 11

13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 2. Kadir Bilimlier, 14. Emre Hasan Balcı, 21. Nureddin Ersoy, 22. Yüksel Kayaalp, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir, 84. Recep Metin



Yedekler

23. Onur Muhammet Parlar, 17. Oğuzhan Erdoğan, 35. Tolga Cevher, 86. Serdar Yıldırım, 69. Muhammed Emin Yavaş, 88. Ömer Turan, 99. Mustafa Öztürk



Teknik Sorumlu

Yusuf Tokaç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu