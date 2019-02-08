Adana'da merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi Muhtarı Muhammet Bulut (57), iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi evin yakınlarındaki markete gönderdi.

İNTİHAR ETTİ

Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MUHAMMET BULUT KİMDİR?

Adana'da, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, otomobilinde tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut (57) sabah evden çıkıp lüks otomobiline bindi. Bulut şoförünü sigara aldırmaya gönderdi. Şoför sigara alıp geldiğinde Bulut'u otomobilin içinde kafasına kurşun sıkarak intihar etmiş halde buldu.