Ceyhan’da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolunda Osmaniye Adana istikametinde Sirkeli gişelerinde yapılan uygulamada L.A. isimli şahıstan 1 kiloluk paketler halinde toplam 150 paket faturasız ve TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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