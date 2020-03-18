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Ceyhan’da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde asılsız koronavirüs paylaşımında bulunarak, halkı paniğe sürüklediği öne sürülen L.S. (37) isimli kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan’da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde asılsız koronavirüs paylaşımında bulunarak, halkı paniğe sürüklediği öne sürülen L.S. (37) isimli kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden Ceyhan'da koronavirüs taşıyan iki kişinin olduğu yönünde paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen L.S.'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın düzenlendi. Asılsız koronavirüs paylaşımıyla halkı korkuya ve paniğe sürüklediği ileri sürülen kadın, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kaynak: DHA




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