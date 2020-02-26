Ceyhan’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattığı tefecilere yönelik eş zamanlı operasyonda A.Y., H.A., V.A., Y.F.A. ile aynı soruşturma kapsamında elde edilen tesadüfi deliller neticesinde rüşvetle görevi kötüye kullanma suçuna karıştığı değerlendirilen kamu görevlileri A.A. ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna karıştığı değerlendirilen; S.E. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şahıslara ait 4 adet cep telefonu, 18 bin 60 TL para, 3 adet 35 bin 500 TL değerinde dolu senet, 3 adet boş senet, 15 adet alacak verecek isimlerinin yazılı olduğu not kağıdı, 4 adet alacak verecek isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 1 adet metal cop, 1 adet kasatura ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Kaynak: İHA