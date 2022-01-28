Kılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamalarını MHP affetmedi! "Bu açıklamayı yapan, olsa olsa HDP eş başkanı olur"Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?Adrian Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Adrian Öztürk'ün biyografisi...NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel BiyografisiHesap Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu | 28 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş BiyografisiFOX TV Mahkum 7. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 28. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi

Fenerbahçeli taraftarların gönlüne taht kuran eski futbolcu Ceyhun Eriş hakkında tüm merak edilenler Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? başlıkları altında haberimizde verilmiştir. İşte, Ceyhun Eriş Biyografisi...

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi

İlk olarak Galatasaray'da forma giymesine rağmen ismini Fenerbahçe ile duyuran Ceyhun Eriş, özellikle Fenerbahçeli taraftarların sevdiği bir isim oldu. Peki, Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ceyhun Eriş Biyografisi...

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi

Ceyhun Eriş 15 Mayıs 1977 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerine 1995 yılında profesyonel olarak Galatasaray'da başlayan Ceyhun Eriş, 1 yıl sonra Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.

1997-1999 tarihleri arasında kiralık olarak oynadığı Göztepe'de gösterdiği performansla Siirt JETPA Spor'a transfer oldu. 1999-2001 yılları arasında Siirt JETPA Spor forması giydi.

Ceyhun, 2001-02 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de ilk lig maçına 19 Ağustos 2001'de İstanbulspor ile oynanan maça çıktı. Fenerbahçe'de ile ilk golünü ise 15 Eylül 2001 tarihinde Yimpaş Yozgatspor'a attı.

2003 yılında Ceyhun, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne imza attı. 2006-07 sezonunun da 2. kez MKE Ankaragücü forması giydi. 2008-09 sezonunun devre arasında MKE Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2004-05 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 2004-05 sezonunda devre arasında Konyaspor 'a transfer oldu. 

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi​​​​​​​

2005-06 sezonunun ikinci yarısında Samsunspor'da oynadı. 2007-08 sezonun ikinci yarısında 2. kez Konyaspor formasını giyen tecrübeli futbolcu, burada 11 maça çıkıp 1 gol atabilmiştir. 29 Nisan 2008 tarihinde Konyaspor dan da ayrılmıştır.

30 Ocak 2007'de Trabzonspor'a transfer olan Ceyhun, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında hem iki gol birden attı, hem de takımının Gaziantepspor karşısında galip gelmesini sağladı.Trabzonspor'la son maçına 22 Aralık 2007'de Fenerbahçe karşısında çıkan ve 2 gol atan Ceyhun, devre arası kampında Celaleddin Koçak ile birlikte takımdan gönderildi.

Ceyhun Eriş, 8 Temmuz 2008 tarihinde Türk teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı FC Seoul ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2009-10 sezonunun devre arasında İsveç 2. Ligi ekiplerinden Assyriska Föreningen ekibiyle 4 aylık sözleşme imzalamıştır.

2010-11 sezonu öncesinde Sivasspor'la sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunun devre arasında 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. 2011-12 sezonun da Kuzey Kıbrıs 1. Ligi ekiplerinden Doğan Türk Birliği ile devre arasına kadar sözleşme imzalamıştır.

Ceyhun Eriş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceyhun Eriş Biyografisi​​​​​​​

2012-2013 sezonunda 2.kez İsveç ekibinin yolunu tutmuştur. Burada oynadığı 4 maçta 1 gol atmıştır. İsveç'te lig bitimi ile aynı zamanda Türkiye Ligleri'nin devre arasına girmesi sebebiyle Assyriska Föreningen'den ayrılmıştır. Beklediği teklifler gelmeyince 15 Nisan 2013 günü düzenlediği bir basın konuşmasında futbolu bıraktığını açıklamıştır. Futbolu bıraktıktan sonra TRT Türk kanalında futbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT