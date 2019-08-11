Ceyhun Fersoy kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Boyu kaç? Aslen nereli? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtlar...

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Yaşı: 34 (18.07.1982)

Boyu1.70 m

Kilosu68 kg

BurcuYengeç

Göz Rengi Kahverengi

Eğitim Müjdat Gezen Sanat Merkezi

Doğum Yeri İstanbul

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve Türkiye olmak üzere üç ülkede geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.

Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Seksenler dizisinde tanıştığı Begüm Öner ile 23 Ağu 2015 tarihinde nikah masasına oturdu.

CEYHUN FERSOY DİZİLERİ, FİLMLERİ

2011 – 2014 – Seksenler

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)

2010 – Bana Bunlarla Gel

2009 – Hicran Yarası

2009 – Güneşi Gördüm

2008 – Destere

2007 – Avrupalı

2007 – Neşeli Gençlik

2007 – Çatı Katı

2006 – İki Aile

2005 – Tombala

2004 – Kadirşinas

2003 – Kurtlar Vadisi

2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro

CEYHUN FERSOY'UN KARISI BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da doğmuştur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya'ya gittiği dönemde Almanya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. 1992 yılında İki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri diziler derken Tv dünyasının vazgeçilmez oyuncularından oldu. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin,Ayda Aksel, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Begüm Öner paylaştı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Film ve Dizileri :

2015 - Öğrenci İşleri (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu

2011 - 2013 - Seksenler (TV Dizisi)

2012 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler Umut(TV Dizisi)

2009 - Recep İvedik 2

2008 - Melekler Korusun (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası

2007 - Bez Bebek (TV Dizisi)

2004 - Dayı (TV Dizisi)

Oynadığı Reklamlar :

Avea

Haribo

Topkek

Crunch

Algida

Lolipop

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