Ceyhun Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ceyhun Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ceyhun Nuriyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ceyhun Nuriyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ceyhun Nuriyev 30 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ceyhun Əlövsət oğlu Nuriyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ceyhun Nuriyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uzan Talent Agency yapmaktadır. Ceyhun Nuriyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ceyhun Nuriyev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ceyhun Nuriyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ceyhun Nuriyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ceyhun Nuriyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ceyhun Nuriyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

Ceyhun Nuriyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ceyhun Nuriyev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Ceyhun Nuriyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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