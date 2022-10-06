Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı Maaşları

Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.54

Meslek Adı :

Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İsteğe ve amaca uygun olarak çeşitli çeyiz ürünlerini hazırlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeyiz ürünleri modelini belirlemek,

b) Çeyiz ürünleri malzeme seçimini yapmak,

c) Çeyiz ürünleri modeline göre desen belirlemek,

d) Çeyiz ürünleri modeline göre süsleme tekniğini belirlemek,

e) Çeyiz ürünleri modeline göre deseni çizmek,

f) Çeyiz ürünleri modeline göre kesimini yapmak

g) Çeyiz ürünleri modeline göre dikimini yapmak"

h) Çeyiz ürünleri modeline göre deseni kumaşa çizmek

i) Çeyiz ürünleri modeline göre işleme yapmak

j) Çeyiz ürünleri modeline göre süsleme yapmak,

k) Çeyiz ürünlerini ve çeşitlerini incelemek, çeyiz bohçası, dolap içlerine örtü, çeyiz havluları, çeşitli seccadeler, yatak başı, çeşitli cibinlikler, çeşitli kırlentler ve diğer çeyiz ürünlerini hazırlamak,

l) Model tekniğine uygun kalite kontrolünü yapmak,

m) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

o) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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