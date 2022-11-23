Ceyla Büyükuzun, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evlimi? biyografisi

A Spor televizyon kanalında spor programı sunuculuğu yapan Ceyla Büyükuzun, ilginç saç modeli ve şekliyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk yapan güzel sunucu en son A Spor'dan TRT Spor'a transfer olmuş halen bu kanalda görevine devam etmektedir. Peki! Ceyla Büyükuzun, kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur, evli mi? Ceyla Büyükuzun'un hayat biyografisi.

CEYLA BÜYÜKUZUN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ceyla Büyükuzun, ekranlardaki ilk deneyimini SKY isimli televizyon kanalında yayınlanan Cevap Anahtarı adlı program ile yaşamıştır. Daha sonra ise BJK TV’de görev almaya başlayan Ceyla Büyükuzun, ilk önce A Spor’da daha sonra da TRT Spor’da görev almıştır.

Haberin Devamı

Özellikle ilginç saçları ve stili ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceyla Büyükuzun, 15 yıl kadar süreyle bale eğitimi almış daha sonra da sunucu olma hayalini gerçekleştirmek için bu yönde çalışmalarına devam etmiştir.

Küçük yaşlarda iken babası ile beraber maçlara gittiğini ifade eden Ceyla Büyükuzun, siyah rengine takıntı derecesinde hayran olduğunu, spor giyinmeyi çok sevdiğini ve evleneceği kişinin mutlaka sporla ilgili birisi olması gerektiğini belirtiyor.

EVLİ Mİ?

Yaşamına İstanbul’da devam eden Ceyla Büyükuzun’un sevgilisi olup olmadığı bilinmemekle beraber evli değildir veya boşanmamıştır. Instagram üzerinde ise 100 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HANGİ TAKIMLI?

Ceyla Büyükuzun ile ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de hangi takımlı olduğudur. TRT Spor’un başarılı spikeri Ceyla Büyükuzun’un hangi takımı tuttuğu bilinmiyor. Sunucu olduğundan dolayı her takıma eşit mesafede durmaktadır.

Öte yandan “Hayatınız daha iyi olacaksa, risk almak zorundasınız” mesajıyla A Spor’dan ayrıldığını ve bu kararı kendisinin verdiğini belirtmiştir. TRT Spor’dan ayrılmamıştır. Şu anda (2020 Ekim itibariyle) TRT Spor’da görev yapmaktadır. Ceyla Büyükuzun ile ilgili olarak merak edilen aslen nereli, babası, annesi kimdir gibi soruların yanıtlarını bulamadık bulduğumuzda en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. sizler bu konu hakkında bilgi sahibi iseniz yorum bölümünden bize yazın bizde paylaşalım.