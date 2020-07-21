Ceylan Ertem'den Demet Akalın dinleyicilerine çağrı!

Şarkıcı Ceylan Ertem, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında “O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?” ifadesini kullanan Demet Akalın'ı eleştirdi.

CEYLAN ERTEM, MÜZİKSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNUP DEMET AKALIN'A TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Ceylan Ertem, paylaşımında ”Ne desem bilemiyorum. Artık kimi dinleyip, kimin hayranı olacağınıza, kimleri takip edeceğinize biraz dikkat edin sevgili müzik dinleyicileri. Memleket yetenekli, akıllı, vicdanlı, entellektüel, ateş gibi şarkıcı kaynıyor. Siz halâ….” ifadesini kullandı.

DEMET AKALIN'IN PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yaptığı paylaşımda "Boğ, öldür, yak, üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya!" ve "O kadar iri ve uzun kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" ifadelerini kullanması dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Demet Akalın'a tepkisini yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Demet Akalın'a Instagram kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi. Birçok Instagram kullanıcısı Demet Akalın'ın paylaşımlarını ekran görüntüsü alarak Instagram'da paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

DEMET AKALIN'DAN GELEN TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.

Demet Akalın, bir Twitter kullanıcısının "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence daha kolay yollar mı tercih etmeliydi canavar?" sorusuna "İfadesinde 'kıskançlık krizine' girdim diyor. Ulan hangi kriz, hangi delilik betonu aklına getirir? Ona istinaden yazdım" diye cevap verdi.

Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti!