Ceylan'dan kötü haber: Klip çekimleri yüzünden hastanelik oldu! 6 saat suda kaldı

Sık sık estetik operasyonları geçiren ve değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ceylan, Müslüm Gürses'in en sevilen eserlerinden olan 'Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim'i yeniden söyledi.

ÇEKİMLER 12 SAAT SÜRDÜ

47 yaşındaki Ceylan için Maslak'ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. 12 saat süren çekimlerde klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı.

Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.