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Ceylan'ı kahreden ölüm! Acısını sosyal medya hesabından paylaştı!

Ünlü türkücü Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Ceylan, sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Ceylan'ı kahreden ölüm! Acısını sosyal medya hesabından paylaştı!

47 yaşındaki ünlü türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı hayatını kaybetti. Acı haberi Ceylan sosyal medya hesabından duyurdu.

"CANIMIZI BABAMIZI KAYBETTİK"

Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Avcı'dan acı Haber geldi. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Canımızı babamızı kaybettik' ifadelerini kullandı.

Ceylan'ı kahreden ölüm! Acısını sosyal medya hesabından paylaştı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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