Ceylanpınar Belediyesinin araç filosuna 43 yeni araç eklendi

Ceylanpınar Belediyesi, güçlendirdiği araç filosu ile ilçenin dört bir yanına ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan hizmetlerine devam ediyor. Filoya 43 yeni araç alındı.

Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsaldan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için araç filosunu geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde her geçen gün güçlendirdi. Geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde bünyesine 43 yeni araç dahil eden Ceylanpınar Belediyesi, vatandaşlardan gelen bütün taleplere hızlı bir şekilde cevap verdi. Vatandaş taleplerini geri plana atmayan Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu her geçen gün arttırdı. Geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde Ceylanpınar Belediyesi 43 yeni araç alarak filosunu güçlendirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, güçlendirilen araç filosu ile beraber ilçeye daha kaliteli bir hizmet sunduklarını ifade etti. Atilla, "31 Mart 2014 tarihi itibariyle yönetimi devraldığımız gün neredeyse hizmet verecek araç yoktu. O günden bu yana ise filomuza 43 yeni araç aldık. 43 aracın da değeri eski parayla 60 trilyon 27 milyar değerindedir. Biz Ceylanpınar için ne yapsak azdır. Artık kırsaldan da gelen taleplere de kolayca cevap veriyoruz. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunuyoruz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedefimiz daha temiz ve güzel bir Ceylanpınar ve her şey Ceylanpınar için" dedi

Kaynak: İHA