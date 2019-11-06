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Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen Barış Pınarı Hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tırlar üzerinde 2 zırhlı iş makinesi görev alacağı yerlere sevk edildi. Tırlardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha edilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Kaynak: İHA

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