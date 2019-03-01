Ceylanpınar’da 9 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA