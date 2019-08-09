Ceylanpınar’da mesleki eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki Eğitimin kalkınma programı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenciler haftanın bir günü okula, beş günü de işletmeye giderek asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaş alıyor.

İşletmeye gönderilen öğrencilere, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırıldığı da öğrenildi. Son yapılan düzenlemeyle mesleki eğitime devam eden öğrenciler, fark derslerini vererek kendi alanlarında "Meslek Lisesi Diploması'na" sahip olabilecekler. Mesleki eğitime kayıt olabilmek için en az ortaokul mezunu olmak şartı istenirken, diğer lise türlerinden de nakil yoluyla okula kayıt yapma imkanı sunuluyor. Mesleki eğitimde öğrenci sayısını artırmak için başlatılan projede Ceylanpınar Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attı. Okul 46 olan öğrenci sayısını şu an itibari ile 152 öğrenciye çıkardı.

Okul Müdürü Mehmet Emin Çetinkaya, Müdür Yardımcıları Ayhan Ulun ve Abdurrahman Özbay ile beraber esnaf ziyaretlerine çıkarak, mesleki eğitim hakkında bilgilendirme yapmaya başladı Okul Müdürü Mehmet Emin Çetinkaya, hedeflerinin bu yıl içerisinde öğrenci sayısını 200'e çıkarmak olduğunu belirtti. Çetinkaya "Böylelikle Ceylanpınar, ülkemizin İhtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısını gidermede büyük bir başarıya imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA