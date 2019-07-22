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Ceylanpınar’da patlama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ceylanpınar’da patlama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.20 sıralarında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

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