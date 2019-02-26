Ceylanpınar’da sağanak yağış

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan ilçe ve kırsalda bulunan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şubat ayında ilk defa böyle şiddetli bir yağış gördüklerini ifade eden ilçe esnaflarından Halil Asraf, "Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre metrekareye 25 mm. yağış görülmüştür. Bu bizim için sevindirici bir rakamdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA