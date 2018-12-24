Ceylanpınar’da şiddetli yağış nedeniyle ev çöktü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ev kısmen çökerek kullanılamaz hale geldi.

Ceylanpınar ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kerpiç bir ev çöktü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, evde bulunan bazı eşyalar göçüğün altında kaldı. Ev sahibi İbrahim Halil Akın, maddi durumlarının kötü olduğundan dolayı yetkililerden kendisine yardım elini uzatmasını istedi.

Öte yandan, Kınalı, Sütlüce köyleri ile 12 yerleşim yerini bir birine bağlayan yol yağmur suyu ile taşan Tufan deresinin suları altında kaldı. Köprü olmadığı için sudan geçmeye çalışan Ekrem Deniz yönetimindeki 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç suya kapılarak dereye sürüklendi. Aracın sürücüsü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bin kişinin yaşadığı bölgede yolun su altında kalması sebebiyle öğrenciler okula gidemezken vatandaşlar dere üstüne köprü yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA