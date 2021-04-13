Son dakika | Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 SalıMasumlar Apartmanı 29. canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleBaraj 35. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izleMarmaris 16 Nisan Cuma günü bisikletçileri ağırlayacakMavera ne demek? Mavera TDK anlamıBursa'da bakıcılık yaptığı evi soyarak kaçan kadını bulana 20 bin lira ödül verilecekGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den imalı gönderme: Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinlerMaveraya Yolculuk dizisi gerçek mi, konusu nedir, nerede çekildi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ceylanpınar’daki yol çalışmalarına devam ediliyor

Ceylanpınar’daki yol çalışmalarına devam ediliyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe kırsalında 130 kilometre stabilize yol çalışması tamamlanırken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ceylanpınar’daki yol çalışmalarına devam ediliyor

Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, Yoncalı Mahallesinde stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, okul ve camilerin yol güzergahlarında yoğunlaşıp, ardından ana yolla bağlantılı sokaklarda devam etti. Kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıp, yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan belediye ekipleri, bugüne kadar 18 mahallenin mahalle içi stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, toplamda 130 kilometre stabilize yol çalışmasının tamamlandığını belirtti. Daşkıran, "Geçen yılın yaz mevsiminden bu yana belediyemiz merkeze bağlı yaklaşık 60 yerleşke ve kırsal mahallemizde yoğunlaştı. Son olarak merkeze bağlı Yoncalı kırsal mahallemizdeyiz. Burada ayrıca imece usulü kültür evi yapılıyor. Bizler de başkanımızın direktifleri doğrultusunda kültür evinin alt dolgu çalışmaları için iş makinelerimizle gerekli desteği verdik. Halen de çalışmamız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ceylanpınar’daki yol çalışmalarına devam ediliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT