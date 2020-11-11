Ceylin Akçalı kimdir? Ceylin Akçalı deprem videosu | Ceylin Akçalı TikTok videosu

Ege Denizi'nde 30 Ekim günü meydana gelen depremde en çok hasarı İzmir'in ilçeleri aldı. 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in birçok ilçesinde yıkılan binalar altında kalan toplam 115 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Olayın acısı tazeyken Ceylin Akçalı isimli TikTok fenomeninin çektiği video büyük tepki aldı. Peki Ceylin Akçalı kimdir? İşte Ceylin Akçalı deprem videosu | Ceylin Akçalı TikTok videosu...

CEYLİK AKÇALI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

CEYLİN AKÇALI DEPREM, TİKTOK VİDEOSU

Enkaz altındaki depremzedelerin yaşadıklarını kurguladığı bir videoyu sosyal medyada paylaşan Ceylin Akçalı, gelen tepkilere cevap verdi. Ceylin Akçalı sosyal medya hesabından, "Twitter'da kim olduğunu bilmediğim biri, videomu, kendince dalga geçmek olarak algılayarak hakkımda linç başlatıyor. Beni linçleten ve linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak" yazarak kendini savundu.