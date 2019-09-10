Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 10 Eylül

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 10 EYLÜL SALI GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 10 Eylül Salı günü 275,43 satış fiyatı ise 275,47 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 10 EYLÜL SALI ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 10 Eylül Salı 1.488,79 satış fiyatı ise 1.489,04 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 10 EYLÜL SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 10 Eylül Salı günü 445,07 TL, satış fiyatı ise 455,15 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 10 EYLÜL SALI CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 10 Eylül Salı alış fiyatı 1.844,00 TL, satış fiyatı ise 1.872,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 10 EYLÜL SALI YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 10 Eylül Salı günü 887,35 TL, satış fiyatı ise 910,30 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 10.09.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Eylül Salı günü alış için 158,59 TL, satış için ise 158,71 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 10 EYLÜL SALI 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Eylül Salı günü alış için 203,11 TL, satış için ise 203,27 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 10.09.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Eylül Salı günü alış için 253,75 TL, satış için ise 253,94 TL'dir.

10.08.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – Ons Altın Analizi

Dün, ABD’den gelen güçlü verileri sonrasında dolar endeksinde görülen değerlenme ile birlikte satış bakılarına maruz kalan ons altın, 1550 seviyesi üzerinden 1510 seviyesi altına indi. dün açıklanan veriler, nispeten daha güçlü bir aktivite resmi çizdi. Dün ABD’den gelen olumlu veriler sonrasında 98,08 seviyesinden yükselişe geçen dolar endeksi, gün içerisinde 98,40 seviyesi üzerine çıkarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altının 1507’li seviyelere kadar indiğini gördük. Ons altın bu sabah saatlerinde 1517 seviyesi civarında seyrediyor. Dünkü geri çekilme hareketi ile birlikte 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran ons altının, kısa vadede görece zayıf seyrini koruyabileceğini ve bugün içerisinde 1500 seviyesine doğru yeniden bir geri çekilme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Ancak, önümüzdeki döneme ilişkin, küresel büyümeye yönelik artan endişeler ile birlikte güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin güçlü kalmayı sürdürmesini ve bununla birlikte ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini beklemekteyiz.



Genel görünüm açısından ons altındaki yaklaşık son bir yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden uzun vadeli yükseliş hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, söz konusu yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde 1570 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile olası geri çekilmelerin alım fırsatı vermesi beklenebilir. Bugün Avrupa cephesinde Almanya’dan gelecek olan Temmuz Ayı Sanayi Üretimi verileri ve Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH Büyüme Oranı verileri önemli olacak. ABD’de ise Ağustos ayı istihdam ve ücret artışı verileri ile Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma yakından takip edilecek.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Ons altın kazançlarını geri mi veriyor?

ABD’de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD ve Çin arasında Ekim ayında görüşmelerin sürecek olması piyasaları bir nebze de olsa rahatlattı. Bu durum ons altının bu haftaki kazançlarını sınırlı da olsa geri vermesine neden oldu. Dolayısıyla bu sabah 1520$ seviyesinin altına doğru gevşemeye başladı. Bugün için tarım dışı istihdam verisi de önemli olabilir. Dün gelen ADP verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması bugünkü veriye yönelik beklentileri de güçlendiriyor. Bugün iyi bir veri gelmesi ons altının aşağı yönlü hareketine neden olabilir. Dolayısıyla TSI 15.30’da açıklanacak veri yakından izlenmeli. Diğer yandan ons altın içinde olası haberlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın ana resimde 1500$ üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edebilir. Şu sıralarda 1525$ seviyesinin altında olan ons altın için kritik seviyelerdeyiz ve bu seviyenin altındaki performansı önemli. Bu seviyenin altında kalması durumunda geri çekilmelerde bir miktar daha hız kazanabilir. Yukarıda ise kritik direnç 1555$ seviyesinden geçiyor. Bu direnç aşılamadığı sürece ons altında kalıcı bir yükselişten bahsetmek zor gibi duruyor.

Destekler: 1515 / 1510 / 1508

Dirençler: 1525 / 1530/ 1532

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Çarşamba günü 1557 USD’lik fiyat ile 2013 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelerin test edildiği Değerli Metal, dün sabaha karşı ise Çin kaynaklı gelen haber akışlarının: ABD ve Çin arasında bir süredir sürüncemede kalan yüz yüze ticaret müzakerelerinin Ekim ayının başında Washington ‘da devam edeceğine işaret etmesi ile geri çekildi. Zira, artan risk iştahı ile yatırımcılar Çin borsaları ve ABD vadelilerinde pozisyon alırken, aralarında Ons Altın’ın da bulunduğu güvenli liman varlıklarından çıkış yapmaya başladılar. Öte taraftan; Brexit’e dair bazı olumsuz spekülatif haber akışları ve Almanya Fabrika Siparişleri’nde görülen kötü gerçekleşmenin tedirginliği ile Avrupa seansında bir ara tekrar yukarı yönlü ataklar oluşurken, öğleden sonra ise; ADP Tarım Dışı İstihdam Raporu başta olmak üzere ABD’de açıklanan birçok verinin beklentilerden daha iyi gelmesi ve bu bağlamda FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin 25 Bp çevresinde iyice yoğunlaşması ile Değerli Metal bir kez daha ve daha sert bir satış baskısı altında kaldı. Yeni günde de, ABD’de açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri ile Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinde FED’e dair öngörüler kaynaklı oluşacak fiyatlamalar Ons Altın üzerinde volatil işlemlere neden olabilir. Diğer önemli bölgelerden gelecek ekonomik veriler ve diğer majör merkez bankalarının faiz ve politika kararlarına dair projeksiyonların da etkili olabileceği günde; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresel risk unsurlarının durumu da fiyatlamalar açısından yine dikkatle takip edilmeli.



Teknik Seviyeler;

Dirençler: 1522, 1526, 1532, 1536, 1540

Destekler: 1515, 1512, 1508, 1501, 1495

Ons Altın Dolar Bazında da Zirveyi Görecek mi?

Merkez Bankaları, büyümenin ivme kaybetmesi ve artan risk unsurlarına paralel olarak faiz indirimlerine devam ediyorlar. Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları parasal genişleme operasyonlarını sürdürürken, faizlerin tarihi seviyelere düşmesi altına olan talebi destekliyor. Ons altın diğer majör para birimleri cinsinden (Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini) tarihi zirvelerini aşarken FED’in faiz indirimi döngüsüne girmesi ons altının Dolar cinsinden zirveyi görmesi için de hareket alanı yaratıyor. Eylül ayı toplantısında %100 ihtimalle 25, %30 ihtimalle 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Büyüme dinamikleri aşağı yönlü seyrederken, güçlü dolar nedeniyle 2000 $ seviyesindeki zirve henüz test edilmese de diğer majör para birimleri cinsinden daha hızlı yükselişler görmekteyiz.

Dolayısıyla ons altında, dolar dışındaki para birimleri cinsinden yükselişlerdeki ivmenin orta vadede dolar cinsinden ons altını da zirveye taşımasını (2000 $’a doğru yükselişini sürdürmesini) beklemekteyiz. Tüm bunlara ek olarak, Ekim ayında ticaret görüşmelerinin başlayacak olmasının, altının orta vadeli trendini etkilemesini beklemiyoruz. Anlaşma olsa bile; bu anlaşmanın sadece vergi ve tarife oranları üzerinden olacağı; global borçluluk, düşen büyüme oranı ve gelir dağılımındaki bozukluk devam ettiği, global yapısal sorunlar çözülmediği sürece temel ekonomik sorunların canlılığını koruyacak olması nedeniyle altının yukarı yönlü hareketine devam etmesini beklemekteyiz