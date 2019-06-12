Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 12 Haziran

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 12 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü 250,27 TL, satış fiyatı ise 250,31 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 12 HAZİRAN ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 12 Haziran Çarşamba 1,336,79 TL, satış fiyatı ise 1,337,03 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 12 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü 397,21 TL, satış fiyatı ise 406,23 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 12 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 12 Haziran Çarşamba alış fiyatı 1.646,00 TL, satış fiyatı ise 1.671,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 12 HAZİRAN YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü 791,94 TL, satış fiyatı ise 812,47 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 12.06.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü alış için 141,51 TL, satış için ise 141,62 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 12 HAZİRAN 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü alış için 181,23 TL, satış için ise 181,38 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 12.06.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 12 Haziran Çarşamba günü alış için 226,41 TL, satış için ise 226,60 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 12 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Ziraat Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Geçen hafta yükseliş denemeleri yapan değerli maden 50 günlük ortalamasına yaklaşmadan satışla karşılaştı. Haftayı ise %0,7 oranında primle 1.287,7 seviyesinden kapattı. Haftaya başlarken, zayıf risk iştahına rağmen değerli maden baskı altında. Teknik olarak baktığımızda; aşağıda 1.280, yukarıda ise 1.290 önemli sıralı destek ve dirençler olarak izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında kısa vadeli yön netleşebilecekken, sonraki sıralı destek ve dirençler 1.273 ve 1.296 seviyelerinde.

İş Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Kızışan ticaret savaşına rağmen iki tarafın sonunda anlaşmaya varacağı iyimserliği Altın’a yönelik güvenli liman talebinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknik açıdan Altın fiyatları henüz 50&200 günlük ortalamalarının bandından çıkabilmiş değil. Momentumun pozitif olduğu Altın’da üst tarafta 1288 Bollinger üst bandına uzayacak hareketlerde ilk etapta 1291’deki 50 günlük ortalamanın üzerindeki kapanışlar takip edilmeli. Bu seviyenin üzerinde ise 1302,8’deki 1 yıllık %76.4 FIBO önemli bir direnç seviyesi. Alt tarafta ise 1279’daki Bollinger orta bandı ve sonrasında 1275,60’daki %61,8 FIBO destek seviyeleri olarak öne çıkabilir. 2019 yılının en düşük seviyesinde bulunan Altın ETF pozisyon büyüklüğüne rağmen CFTC’deki nette uzun olan spekülatif Altın pozisyonlarında bir önceki hafta olduğu gibi artış kaydedilirken nette +75k kontrattayız.





İnvestaz – Ons Altın Yorumu

Ticaret Görüşmeleri İle Yükselişine Devam Etti / 1279 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,15

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki kritik ticaret görüşmelerinde, ABD’nin Cuma günü Çin’den gelen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmesi ile birlikte son üç haftada ikinci haftalık kazancına yöneldi.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1285 üzerinde 1288 – 1289 – 1292 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1283 – 1282 – 1279 destekleri takip edilebilir.

Gedik Yatırım – Ons Altın Yorumu

Ons altın yeni haftaya bir miktar düşüşle başladı ve 1284$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD’de TÜFE Nisan’da aylık %0,3 yıllık % 2 arttı.Beklenti aylık % 0,4, yıllık %2,1 artıştı. Beklenenden düşük gelen enflasyon verisi dolar endeksindeki yükseliş eğilimini bir miktar frenledi. Buna karşılık geçen hafta ABD’de gerçekleşen ticaret müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray’dan olumlu mesajlar gelirken haziran ayında da G20 zirvesinde Xi ile Trump’ın görüşmesi, bekleniyor. Altın genel olarak ticaret müzakerelerine odaklanmış durumda. Bu nedenle tansiyonun bir miktar düştüğü fiyatlanıyor. Teknik olarak çift dip formasyonu 1290$’ın bir türlü kırılamamasıyla başlayamadı. Halen daha alçalan trendin etkisinde. Teknik seviyeler olarak 1290/ 1297/ 1304 dirençler, 1280/ 1277/ 1270 ise desteklerdir.

İnfo Yatırım FX – Ons Altın Yorumu

Altın geçen haftadan buyana yatay hareketini sürdürüyor

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki kritik ticaret görüşmelerinin ikinci gününde, ABD’nin Cuma günü Çin’den gelen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmesi ile birlikte son üç haftada ikinci haftalık kazancını gerçekleştirdi. Çin, ABD’nin bu adımından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, misillemede bulunmak durumunda kalacağını kaydetti, ancak bunu nasıl gerçekleştireceğinin ayrıntılarını vermeyerek, her iki tarafın da gayreti ile, işbirliği ve müzakereler yoluyla ABD ile sorunların çözüleceğini umduğunu ifade etti. Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, ABD’nin bu adımı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in üst düzey ticaret müzakere heyeti ve ABD’li mevkidaşlarının Washington’da Perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmelerde fazla bir ilerleme sağlanmaması ve havanın da olumsuz olmasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hafta anlaşmaya varmanın halen mümkün olduğunu söyledi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den “güzel bir mektup” aldığını ve iki liderin muhtemelen telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

Teknik olarak Ons altında saatlik grafikte 200 dak HO 1277$ seviyesinden geçiyor, gün içi oluşan fiyatlar bu seviyenin altında kaldığı sürece 1260-1250$ aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Ons Altın da kısa vadede 1280$ seviyesindeki destek, kırılmasıyla birlikte 1270$ seviyesinin altında kalıcı olup olmayacağı yakından izlenecek. Yukarı yönde 1291$ ve 1295$ direnç seviyesi olarak izlenirken, 1278$ ve 1273$ seviyeleri destek olarak izlenecektir.

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

ALTIN: Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1280 aşağısına sarkması 1270 desteğini gündeme getirebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 1291 direncinden sonra 1299 seviyesi hedeflenebilir.

Alan Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

XAUUSD… ABD-Çin Müzakerelerindeki Belirsizlik Ons Altına Talebi Artırmakta… ABD-Çin ticaret müzakerelerinde belirsizliğin devam etmesi ve ABD’nin Çin ürünlerine yönelik vergi artırımına Çin’den misilleme uyarısı endişeleri artırırken güvenli liman Ons altına talep artmaya devam ediyor. ABD Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması Dolar’a kısmi olarak değer kaybettirirken paritenin 1280 üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirmekte. Yeni haftaya 1284 seviyesinden yükseliş eğilimi ile başlayan Ons altında ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik haber akışı takibimizde olmaya devam edecek. Anlaşmaya yönelik endişelerin artması değerli madenin talebini destekleyebilir ancak müzakerelere yönelik olumlu haber akışı ile paritede yeniden 1270 seviyeleri gündeme gelebilir.



GLDGR… TL Lehine Fiyatlamalar İle Geriledi… TL’deki değer kaybı ile 258 direncini test eden gram altın, TCMB hamleleri sonrası döviz kurlarındaki gerileme ile birlikte değer kaybetmekte. Yeni haftaya 248 seviyesinden başlarken kur ve ons altındaki olası yükselişlerde gram altında da yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Dolar endeksinin Cuma günü kaydettiği ger çekilme hareketi ile birlikte 1289 seviyesi üzerini test ederek kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran altın fiyatları, Cuma sabahki altın analizimizde öngördüğümüz hareket gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki zayıflama ve güvenli liman talebindeki güçlü seyir, altındaki yükselişin temel nedbelerini oluşturdu. ABD – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin varlığını korumakta olan belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişeleri havanın sürüyor olması ile birlikte altındaki güvenli liman alımlarının etkili olmaya devam edebileceği görüşündeyiz.

Teknik görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın Cuma günkü hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu noktada altının kısa vadede, Cuma günü kırılan kanal sınır çizgisine denk gelen 1280 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Altın fiyatlarının kısa vadede 1280 – 1290 seviyeleri arasında dalgalanmasını beklemekle birlikte, mevcut zayıf risk iştahı ortamında önümüzdeki dönemde 1300 seviyesi üzerinin yeniden hedef olabileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Ons altın 1280$ seviyesinin üzerinde temkinli

Ons altın 1280$ seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. ABD ve Çin görüşmeleri cuma günü yapıcı bir şekilde sona erdi ancak hala nihai bir karar açıklanmadı. Görüşmeler başlamadan Trump Çin ‘e yönelik vergi oranlarını arttırmasının ardından piyasalar hala Çin’in misilleme yapmasından endişeli. Bu durum küresel piyasalarda risk iştahının zayıf kalmasına neden oluyor ve ons altının 1280$ üzeri hareketini destekliyor. Bugün için takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının arasında seyrediyor. 14 günlük ortalama 1280$ olarak görülürken, 50 günlük ortalama ise 1290$ seviyesinden geçiyor. Altın 1280$ seviyesinin üzerinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1290$ seviyesine doğru taşıyabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1280$ seviyesinin altında 1275$ seviyesi karşımıza çıkabilir. Altında 1287$ seviyesinin üzerinde ise 1290$ ve 1292$ dirençleri izlenebilir.

Dirençler: 1287 / 1292 / 1295

Destekler: 1283 / 1277 / 1270

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı, Ahlatcı Yatırım – Ons Altın Yorumu

Haftanın son işlem gününde, dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altının 1289 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 düzeyinde artış gösterdi. Açıklanan veri sonrasında dolarda kısmi değer kayıpları görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yükseliş eğilimi ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair tansiyonun kısmi hafiflemesi kıymetli metalde yükselişleri bir miktar baskılamaya devam ettiği izleniyor.

Teknik olarak bakıldığında, ons altının 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1284 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1292, 1296 ve 1302 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1275, 1270 ve 1266 destek seviyeleri izlenebilir.

Serkan İşlek, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

ABD ve Çin ‘in üst düzey heyetleri arasında; geçtiğimiz Perşembe günü başlayan Ticaret Müzakerelerine dair gelişmeler Cuma günü de Ons Altın fiyatlamalarında etkiliydi. Trump’ın önceki hafta sonunda deklare ettiği 200 Milyar Dolarlık Çin malına uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 20’ye çıkartılması tehditi sabah saatlerinde yürürlüğe girerken, tarife uygulanmayan 325 Milyar Dolarlık diğer ürün grubuna da yüzde 25’lik vergi uygulanacağının yine Trump tarafından açıklanması da kritikti. Gün içerisinde ise FED politikaları açısından merakla beklenen ABD TÜFE dataları aylık bazda beklentileri karşılayamazken, Reel Kazançlar’da da 2018 Ocak ayından bu yana en yüksek daralmanın gerçekleşmesi dikkat çekti ve Dolar varlıklarını baskılayarak Ons Altın’da alıcılı işlemlere neden oldu. Gün bitimine doğru ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin kısmen pozitif açıklamaları ile borsalara gelen alımlar güvenli liman varlıklarından bir miktar çıkışa neden oldu. Satıcılı bir başlangıç yapan emtia için, önemli bir ekonomik datanın açıklanmayacağı yeni günde gözlerimiz yine; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresel risklerin üzerinde olacak.



Bu kapsamda; bu konulara ilişkin gelecek haber akışları ile küresel büyüme ve buna paralel Altın talebine yönelik öngörülerde yaşanacak değişimler fiyatlamalara direkt etki edebileceği gibi, yatırımcıların alternatif piyasalardaki hamleleri ise dolaylı olarak(küresel risk alma iştahında yaşanan yükselişler borsalar tarafında alımlara neden olarak Ons Altın’ın da aralarında bulunduğu güvenli liman varlıklarına satış getirebiliyorken, doğal olarak tam tersi durumda ise güvenli liman varlıklarına talep gelebiliyor) etkili olabilir.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 1286, 1289, 1292, 1297, 1300

Destekler: 1283, 1280, 1277, 1273, 1270

ALTIN YATIRIMI MANTIKLI MI 2019? ALTIN YATIRIMI YAPARKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep yaratıyor.

Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.

Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.

ALTINA YATIRIM YOLLARI NEDİR?

Altın hesabı: Vadesiz, vadeli veya otomatik birikim yapmanızı sağlayan altın hesabı açtırabilirsiniz.

Altın fonları: Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlardan oluşur. Fonun içerisinde sabit getirili menkul kıymetler ve ters repo işlemleri de bulunuyor. Fon yönetim ücretleri var. Ayrıca borsa yatırım fonları var.

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı, kısa bir süre sonra satmak için altın almak riskli olabilir.

Her tasarrufun belli bir yüzdesi altın olabilir ancak birikimin hepsini altında tutmak doğru olamayabilir.