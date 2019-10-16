Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 16 Ekim

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 16 EKİM ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü 282,49 satış fiyatı ise 282,54 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 16 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 16 Ekim Çarşamba 1.482,05 satış fiyatı ise 1.482,30 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 16 EKİM ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü 450,21 TL, satış fiyatı ise 460,41 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 16 EKİM ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 16 Ekim Çarşamba alış fiyatı 1.865,00 TL, satış fiyatı ise 1.893,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 16 EKİM ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü 897,61 TL, satış fiyatı ise 920,82 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 16.10.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü alış için 160,39 TL, satış için ise 160,51 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 16 EKİM ÇARŞAMBA 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü alış için 205,45 TL, satış için ise 205,61 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 16.10.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 16 Ekim Çarşamba günü alış için 256,62 TL, satış için ise 256,82 TL'dir.

16.10.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Son günlerde ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde volatilitenin artmasına neden oluyor. Son olarak Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu konuda açıklamalar yaptı. Mnuchin; Amerika ile Çin’in ticaret konusunda temel anlaşmaya vardığını, fakat yinede üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detayın olduğunu belirtti. Bununla birlikte Amerika’da Çin’den ithal edilen teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı. Tüm bu gelişmeler altın fiyatlarında zaman zaman sert hareketlenmelerin yaşanmasına neden oluyor. Bu sebeple bu konu hakkında gelebilecek haber akışları yakından takip ediliyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak incelediğimizde ilk olarak karşımıza 1500.16 seviyesi direnç noktası olarak çıkıyor. Bu seviye kırıldığı taktirde sırasıyla 1509.97 – 1518.34 seviyeleri diğer direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise ilk olarak 1490.93 seviyesi karşımıza destek noktası olarak çıkıyor. Bu seviye kırıldığı taktirde sırasıyla 1475.18 – 1460.92 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.





Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Geçtiğimiz haftanın son 2 gününde gerek ticaret savaşları cephesinde gerekse Brexit cephesinde yaşanan pozitif gelişmeler sonrası sert şekilde baskı altında kalan Değerli Metal haftaya toparlanma hareketleri ile başladı. Özellikle Dünya Ticaret Örgütü’nün, ABD’nin Avrupa Birliği’ne Airbus sübvansiyonlarına karşılık olarak gümrük vergisi getirmesine resmi olarak izin vermesi ve Ortadoğu’daki bölgesel jeopolitik risk artışlarının yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesi, alıcılı seyrin nedenleri arasında yer aldı. Öte yandan son zamanlarda ABD’den gelen olumsuz veri akışları sonrası FED’in 2019 yılınının kalanında daha fazla güvercin olabileceğine yönelik beklentilerin artış göstermesi de Değerli Metal’deki aşağı yönlü hareketleri sınırlayan unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. ABD veri takviminin sakin olduğu bugün ise yine dikkatlerimiz küresel risk algısını değiştirebilecek konulara yönelik gelebilecek ekstra haber akışlarında olacak.

Teknik seviyeler;

Dirençler; 1500, 1504, 1512, 1515, 1520

Destekler; 1490, 1487, 1482, 1477, 1470

16.10.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Ziraat Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Ticaret görüşmelerine yönelik olumlu haber akışı değerli maden üzerinde baskı yapsa da, Fed’den güvercin beklentilerin devam etmesi değerli maden üzerindeki baskıyı sınırladığı söylenebilir. Cuma günü 1.474 seviyesine kadar gerileyen değerli maden haftayı 1.488,8 seviyesinden kapatırken, bu sabah net bir yön gözlenmiyor. Columbus Günü nedeniyle ABD piyasalarının kapalı kalacağı günde değerli maden bant hareketi yapabilir. Ana destek ve direnç olarak sırasıyla 1.475 ve 1.500 izlenebilir.

Uzun süredir beklenen ABD-Çin ticaret görüşmeleri geçtiğimiz hafta gerçekleşirken, piyasaların odağında da bu gelişme vardı. Altın da ticaret görüşmelerin odağında hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ticaret görüşmeleri öncesi yaşanan gerginliklerle, altın yukarı doğru tırmanırken, görüşmelerden olumlu sayılacak neticelerin çıkması altını satışa yönlendirdi. Seans sonunda 1488,74 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yüzde 1,6 kayıpla haftayı tamamlamış oldu.

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde kısmi bir anlaşma çıkması piyasalardaki risk iştahını artırırken, hisse senedi piyasalarına alış, kıymetli madenlere satış getirdi. Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen Altın borsa yatırım fonlarına giriş rekor düzeyde seyretmeye devam ediyor. ABD-Çin ticaret savaşlarının hemen son bulmayacağı, küresel resesyonun da yaklaştığının ön görüsüyle piyasalar altın gibi güvenli liman olma özelliği dollayısyla altından vazgeçmiyor. Sarı madene gelen kısmi satışlara rağmen düşük faiz ortamının da desteğiyle altının tekrardan 1500 dolar/ons üzerine dönmesi çok uzun sürmeyebilir.

İş Yatırım – Ons Altın Yorum

Geçtiğimiz hafta hem Amerika-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde Trump’ın da teyit ettiği iyimserliğe ek olarak Avrupa ekonomilleri açısından risk unsuru olarak görünen Brexit’teki ümit ışığı Altın dahil Yen ,UST gibi güvenli limanlara yönelik talebi sekteye uğratmakta. Perşembe ve Cuma günleri etkili olan kar realizasyonlarının etkisinde 1506,50’deki 50 günlüğün altında kapanış gerçekleştiren Altın’da, bir kez daha 1470,80’deki %76,4 FIBO seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına kayacak hareketlerde ise 1446,60’daki 100 günlük ortalamaya kadar geri çekilme devam edebilir. Geçtiğimiz hafta ki geri çekilmeye rağmen Altın ETF pozisyon büyüklüğü artmaya devam ederken, son düşüşü kapsamayan CFTC verilerinde ise nette +275k uzun olan spekülatif pozisyon büyüklüğünde önemli bir değişiklik gerçekleşmedi.





İnvestaz – Ons Altın Yorum

Ons Altın Satıcılı Seyir İzledi / 1469 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % – 0,43

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında gelen verilen beklenilen üzerinde gelmesi ile birlikte satıcılı kapanış yaptı.Ons Altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününü % 0,43 kapanış ile kapattı.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1487 üzerinde 1498 – 1505 – 1516 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1476 – 1469 – 1458 destekleri takip edilebilir.





Gedik Yatırım – Ons Altın Ne Olur? Altın Yorumu

Ons altın yeni haftaya 1485$ civarında başlıyor. Altında yaşanan iki gelişmeler fiyatları denge düzeyinde tuttu. İlk olarak ABD-Çin arasında gerçekleşen kısmi anlaşma altın değer açısından olumsuz olurken, diğer tarafta Fed, 15 Ekim’den itibaren aylık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacak. Rezervleri eylül ayı başındaki üstünde tutmak için en erken 2020’nin ikinci çeyreğinde biteceği belirtildi. ABD-Çin arasında yapılan anlaşmaya göre Çin ABD’den 40-50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edecek. Teknik olarak eylül ayı başından bu yana alçalan kanal içerisindeyiz. Cuma günkü harekette bu kanalın üstünü test etmiş olduk. 1507/ 1515/ 1525 dirençler, 1485/ 1470/ 1460 ise desteklerdir.

Alan Yatırım – Ons ve Gram Altın Fiyatları Yorumları

XAUUSD… Ticaret Görüşmeleriyle Birlikte Yön Arayışında… ABD-Çin görüşmeleri ve risk iştahındaki artışla birlikte altının ons fiyatı 1480 $ seviyelerine geriledi. ABD Çin’den ithal ettiği teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı. Buna karşılık ise Çin ABD’den 40-50 milyar USD’lik tarım ürününü ithal edecek. 15 Ekim’de yürürlüğü girmesi beklenen 250 milyar dolarlık Çin’den ithal ürünü kapsayan gümrük vergisi artışının askıya alındığı ABD Başkanı Trump tarafından duyuruldu. Küresel fonların portföylerindeki altın yatırımlarının 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması ons altın fiyatlarına destek oluyor. Altının ons cinsi, günü 0.31% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,501.00 ve 1,513.00’de, destek seviyeleri ise 1,488.00 ve 1,476.00’de bulunmaktadır.

GLDGR… Dalgalı Seyir Sürdü… ABD’den gelen açıklamalar TL varlıklarda değer kayıplarına neden oldu. Geçtiğimiz hafta 286 TL seviyelerine yükselen gram altın fiyatları Cuma günü ons altındaki düşüş ve dolar kurunun 5.80’in üzerinde işlem görmesiyle birlikte 279 TL’ye kadar geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde kurdaki değer kaybına paralel olarak 282 TL seviyelerindeki hareketini sürdürüyor. Altın gram cinsi, günü 0.49% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 284.00 ve 287.00’de, destek seviyeleri ise 280.00 ve 277.00’de bulunmaktadır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – Ons Altın Analizi

Altından Geri Dönüş Hareketi…

ABD – Çin arasında geçtiğimiz hafta yürütülen müzakerelerin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin vardığı anlaşma kapsamında yıllık 250 milyar dolarlık ihracat kalemindeki gümrük vergilerini %25’ten %30 çıkarmayı öngören tarife artışının ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Çin ise ABD’den yılda 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, fikri mülkiyet haklarına koruma getirmeyi ve finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul etti. ABD – Çin cephesinden gelen olumlu haber akışı ile küresel risk iştahı iyileşirken, güvenli limanların değer kaybettiği görüldü. Bununla birlikte 1500 seviyesi altına gerileyen ons altın, 1474,08 seviyesine indi. Altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1488,20 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, kırılan kanal çizgisinin direnç görevi gördüğünü altında bir “Return Move” formasyonu oluşmuş olduğunu ve söz konusu formasyonun altında kısa vadede 1450 seviyesine doğru bir düşüş eğilimi yaşanabileceğini işaret ettiğini belirtmiştik.

Beklediğimiz üzere aşağı yönlü bir eğilim başattan ons altın, ABD – Çin cephesinden gelen olumlu veri akışının yarattığı yüksek risk iştahı ile birlikte görece zayıf seyrini sürdürüyor. Bu noktada, ons altındaki mevcut zayıflamanın bir süre daha etkili olmasını bekleyebiliriz. Ancak, orta – uzun vadeli görünümde altın fiyatlarında Ağustos 2018’den bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin devam etmesini ve küresel büyümeye yönelik artan endişelerin ve güvenli liman arayışı ile birlikte altın fiyatlarının yeniden 1550 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz. Dolayısı ile ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı vermeyi sürdürmesi beklenebilir. Bugün ABD’de ise resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Euro Bölgesinde ise Ağustos ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek.





Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

ABD’den Çin’e Erteleme Kararı

Geride bıraktığımız hafta boyunca Türkiye’nin sınırötesi operasyonu jeopolitik riskleri arttırırken, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye aleyhine söylemleri gerilim yarattı. Dolar/TL kuru Cuma günü 5.9017 ile haftanın en yüksek seviyesini gördü ve 5.8865 sınırından kapanışını gerçekleştirdi. 1.1060 direncini test eden EURUSD paritesi 1.1034 seviyesinden haftayı sonlandırdı. ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki olumlu gelişmeler piyasadaki risk iştahını artırırken güvenli liman olan ons altından çıkışlar gerçekleşti ve sarı metal 1488 sınırından haftayı satıcılı tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanan, Çin’den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışının askıya aldığını duyurdu. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Çin ABD’den 40-50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edecek. ABD Başkanı Donald Trump bunun ‘büyük vatansever çiftçiler’ için yapılan ABD tarihinin en büyük anlaşması olduğunu belirtti. Yurt içinde küresel ve jeopolitik risk unsurlarına dair gelişmeler piyasalar açısından kritik önem taşırken; ekonomik takvim açısından sanayi üretimi verisi takip edilebilir. ABD kanadında veri akışının sığ olduğu işlem gününde Avrupa kanadında da sanayi üretimi verisi izlenebilir.



ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki olumlu gelişmeler ons altında kar satışlarına neden oldu. Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1476 ve 1455 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1502 ve 1522 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Altın için tablo olumsuz

Ons altın, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle aşağı yönde tepki veriyor. ABD ve Çin’in uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde kısmi anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, 15 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanan, Çin’den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışının askıya aldığını duyurdu. Bu gelişmeler, piyasalarda ticaret savaşına yönelik endişelerin azalmasına neden olunca altın şimdilik kendisini besleyemiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ABD ile Çin arasındaki gelişmeler önemli olacaktır.



Teknik Analiz: Ons altın için 1485$ seviyesi izlenebilir. Altın bu seviyenin altına doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda aşağı yönlü eğilimi adına önemli. Buna karşın, 1485$ bölgesinden tepkilerle karşılaşabiliriz. Ancak şimdilik yükselişinde çok güçlü olamadığını gözlemliyoruz. Ciddi bir yükseliş için 1500$ seviyesinin üzerini görmekte fayda var.

Destek: 1485 / 1482 / 1475

Direnç: 1492 / 1495 / 1500





Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Haftanın son işlem gününde, Ons Altın’ın fiyatlamalarda 1503-1473 seviye aralığında hareket ettiği gözlendi. ABD ve Çin arasında 18 aydır süren ticaret müzakerelerinde daha geniş bir anlaşmaya zemin hazırlayacak kısmi bir anlaşmaya varıldığı haberleri ile artan iyimserliğin, güvenli liman alımlarını azalmasına neden olurken Altın fiyatlarında düşüşler gözlendi. Gün içerisinde, Altın talebinde yaşanan azalma ve ABD on yıllıklarında gözlenen artış ile birlikte Ons Altın’ın kayıplarını haftanın ilk işlem gününe hızlandırdığı izlendi.



Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1488 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın’ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1479, 1470 ve 1459 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1498, 1506 ve 1515 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.