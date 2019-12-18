 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 18 Aralık

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü 280,09 satış fiyatı ise 280,14 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 18 Aralık Çarşamba 1.476,99 satış fiyatı ise 1.477,22 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü 446,33 TL, satış fiyatı ise 456,44 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 18 Aralık Çarşamba alış fiyatı 1.849,00 TL, satış fiyatı ise 1.877,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü 889,86 TL, satış fiyatı ise 912,88 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 18 ARALIK ÇARŞAMBA BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü alış için 159,00 TL, satış için ise 159,13 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 18 ARALIK ÇARŞAMBA 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü alış için 203,64 TL, satış için ise 203,79 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 18.12.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Aralık Çarşamba günü alış için 254,41 TL, satış için ise 254,60 TL'dir.

18.12.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Çarşamba günü, Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları sonrasında Doların değer kaybederek Altın’ın güçlü kaldığı gözlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise Birleşik Krallık seçim sonuçlarının küresel risk hissiyatını desteklemesi takip edilirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk fazın imzalandığı konusundaki iki ülkenin açıklamaları doğrultusunda ticaret iyimserliğinin artması sonucu Ons Altın talebi üzerinde ağırlık yaratmaya devam ettiği izlendi. Gün sonunda, haber akışı takip edilirken, ABD yıllıklarındaki sınırlı düşüş ile birlikte Ons Altın’ın kazançlarını sürdürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1476 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1481, 1488 ve 1495 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1469, 1462 ve 1456 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Işık FX – Ons Altın Yorumu

Küresel tarafta özellikle ticaret savaşlarına yönelik gelen haber akışları güvenli liman ürünlerinden Ons Altın üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ticaret anlaşmasının onaylandığına yönelik gelen haber akışlarıyla beraber 1465 destek noktasını test eden emtiada burada tepki alımları yaşandı ancak buranın geçilmesi halinde 1462, 1458 ve 1450 seviyeleri karşımıza çıkabilir. Ancak emtia tarafında görülebilecek toparlanma hareketlerinde 1475 direnç seviyesi önemli olacakken buranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1482, 1485 ve 1492 seviyeleri hedef haline gelebilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

ABD ile Çin Kısmi Olarak Anlaştı

Amerika ile Çin kanadından geçtiğimiz Cuma günü ticaret anlaşması ile ilgili açıklamalar geldi. Çin Ticaret Bakan Yrd. Shouwen Pekin’de bu konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Shouwen; ABD’nin Çin ürünlerine vergileri kadameli kaldıracağını, 1. Aşama görüşmelerde önemli gelişme kaydedildiğini, anlaşmanın Çin’in reform hedefleri ile uyumlu olduğunu belirtti. Ek olarak Souwen; ABD ile metin üzerinde anlaşmaya varıldığını, en kısa zamanda Çin’in anlaşmanın yasal incelemesini tamamlayacağını sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump ise bu konuda twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump; anlaşma yapıldığı için 15 Aralık’ta planlanan cezai vergi artışlarının yapılmayacağını, Çin ile 2. Faz görüşmelerin hemen başlayacağını ve Çin’in büyük miktarda tarım, enerji ve sanayi ürünü almayı kabul ettiğini belirtti. Yapılan açıklamalar ile birlikte piyasalarda ki baskı bir miktar azaldı. Piyasalar bu konuda gelebilecek açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında gündem geçtiğimiz haftanın son işlem gününde oldukça yoğundu. Piyasalar haftanın bitimine hazırlanırken ticaret savaşları kesiminden açıklamalar geldi. Amerika ile Çin kısmi olarak ticaret anlaşmasına vardı. ABD Başkanı Donald Trump Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasını imzaladı. Ek olarak Trump 15 Aralık’ta planlanan cezai vergi artışlarını yapmayacağını açıklamıştı. Ek olarak Trump; Çin ile 2. Faz anlaşma için görüşmelerine hemen başlayacağını, Çin’in büyük miktarda tarım, enerji ve sanayi ürünü almayı kabul ettiğini açıkladı. Haber akışları ile birlikte altın fiyatlarında volatilite arttı. Diğer yandan geçtiğimiz hafta FED’in faiz oranı kararı açıklandı ve beklentiler dahilinde FED faiz oranında değişikliğe gitmedi. Yeni haftada XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1478.89 – 1486.72 – 1495.08 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1472.06 – 1464.71 – 1458.47 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.