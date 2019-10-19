 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 19 Ekim

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 19 EKİM CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü 277,56 satış fiyatı ise 277,61 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 19 EKİM CUMARTESİ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 19 Ekim Cumartesi 1.490,43 satış fiyatı ise 1.490,73 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 19 EKİM CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü 443,36 TL, satış fiyatı ise 453,41 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 19 EKİM CUMARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 19 Ekim Cumartesi alış fiyatı 1.836,00 TL, satış fiyatı ise 1.864,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 19 EKİM CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü 883,77 TL, satış fiyatı ise 906,63 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 19.10.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü alış için 157,92 TL, satış için ise 158,04 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 19 EKİM CUMARTESİ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü alış için 202,24 TL, satış için ise 202,40 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 19.10.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 19 Ekim Cumartesi günü alış için 252,54 TL, satış için ise 252,74 TL'dir.

19.10.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Ons altın yukarı yönlü tepkisinde zorlanıyor. Altın bu hafta 1475$ seviyesine doğru gevşemesine karşın bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket ediyor. Ancak bu aralık 1475$- 1500$ olarak görülüyor. Altın bu aralığın dışına şimdilik çıkamıyor. Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler var ancak etkisi sınırlı kalabilir. Daha çok, ABD-Çin ve İngiltere’de Brexit gelişmeleri yakından takip edilmeli. Altın için bu gelişmeler daha belirleyici.

Teknik Analiz: Ons altın 1485$ desteğinin üzerinde ancak çok uzakta değil. Gün içerisinde bu desteğin altına gevşemesi durumunda 1482-1475$ bölgesi izlenebilir. Ancak altında yeni bir hareketten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 1492-1495$ bölgesi takip edilebilir. Ciddi bir güçlenme içinse 1500$ seviyesinin üzerini görmekte fayda var.

Destek: 1485 / 1482 / 1475

Direnç: 1492 / 1495 / 1500

Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Haftanın üçüncü işlem gününde, Ons Altın’ın fiyatlamalarda 1491-1476 seviye aralığında hareket ettiği gözlendi. ABD’nin Hong Kong yasasını geçirmesi durumunda Çin – ABD ilişkileri zarar göreceği belirtmesinin ardından sert karşı önlemler alınacağı yönünde açıklamaları ile iki ülke arasındaki gerilimin arttığı gözlendi. Gün içerisinde, Brexit tarafından gelen sürecin çıkmaza girdiği yönündeki haberler Ons Altın üzerinde sınırlı etkileri gözlendi. Gün sonunda, Güvenli varlık talebinde yaşanan artış ve ABD on yıllıklarında gözlenen sınırlı düşüş ile birlikte Ons Altın’ın kazançlarını haftanın dördüncü işlem gününe hızlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1489 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1497, 1505 ve 1513 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1480, 1472 ve 1464 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Altın fiyatlarından ana gündem kuşkusuz Amerika ile Çin arasındaki gelişmeler. Ticaret savaşları konusunda geçtiğimiz günlerde atılan ılımlı adımlar ile birlikte ABD şirket karlarının beklenenden daha iyi gelmesi altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmiş ve bu hareketler ile fiyatlar yaklaşık olarak 2 haftanın en düşük seviyeleri yakınlarında gerçekleşmişti. Fakat Amerika ile Çin arasındaki gerginliklerin tekrar artması ile birlikte altın fiyatları buralardan toparlandı ve yukarı yönlü kademeli yükselişler gerçekleşti. Bununla birlikte Moody’s Analytics Şef Ekonomisti Mark Zandi gelecek 12-18 ay içerisinde küresel resesyon riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Buda altın fiyatlarına bir miktar destek sağladı. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1495.92 – 1502.96 – 1511.55 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1483.53 – 1474.29 – 1460.92 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Brexit anlaşması konusunda AB ile İngiltere’nin anlaşmaya çok yakın olduğuna yönelik gelen haber akışları sonrası artan risk iştahı güvenli liman varlıklarını ön plana çıkararak Değerli Metal üzerinde satış yönlü işlemlere neden oldu. Ancak akabinde gerek ticaret savaşları cephesinden gelen açıklamalar sonrası piyasa tarafında kısmide olsa yaşanan tedirginlik gerekse ABD’den takip ettiğimiz olumsuz Perakende Satışları verisi Değerli Metal üzerinde toparlanma hareketleri yarattı. Ancak her ne kadar Değerli Metal’de dün toparlanma hareketleri görsek te 1500 seviyesi altında bir fiyatlama görmekteyiz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece tekrardan satış baskısı ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle bugün gerek Brexit gerekse ticaret savaşları cephesinden gelebilecek ekstra açıklamalar ile ABD’den takip edeceğimiz veriler yön tayini açısından kritik olacaktır. 1500’ün üzerine çıkması ve kalıcılık sağlaması halinde ise alış yönlü işlemlerin artabileceğini düşünmekteyiz.

Teknik seviyeler;

Dirençler; 1490, 1494, 1500, 1505, 1512

Destekler; 1485, 1480, 1477, 1472, 1468