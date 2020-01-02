Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 2 Ocak

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 2 OCAK 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 2 Ocak Perşembe günü 290,65 satış fiyatı ise 290,71 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 2 OCAK 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 2 Ocak Perşembe 1.519,60 satış fiyatı ise 1.519,90 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 2 OCAK 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 2 Ocak Perşembe günü 465,21 TL, satış fiyatı ise 475,74 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 2 OCAK 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 2 Ocak Perşembe alış fiyatı 1.926,00 TL, satış fiyatı ise 1.955,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 2 OCAK 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 2 Ocak Perşembe günü 927,51 TL, satış fiyatı ise 951,48 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 2 OCAK 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 2 Ocak Perşembe günü alış için 165,73 TL, satış için ise 165,85 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 2 OCAK 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 2 Ocak Perşembe günü alış için 212,25 TL, satış için ise 212,41 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 02.01.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 2 Ocak Perşembe günü alış için 265,17 TL, satış için ise 265,37 TL'dir.

02.01.2020 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Işık FX – Ons Altın Yorumu

Noel arifesinde kısa vadeli düşen kanalın kırılım teyit seviyesine denk gelen 1500 noktasını test eden Değerli Metal, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişine devam etti. Özellikle ABD ile Kuzey Kore arasında son günlerde artan gerilim fiyatlamalarda ön plandaydı. Değerli Metal 1500 üzerinde kalıcılık gösterirse alış yönlü işlemlerine devam edebilir ve ilk etapta 1515 ana direncini hedef haline getirebilir. 1500’ün altına inmesi durumunda ise kanalın içine tekrardan girecektir. Kanalın devam etmesiyle birlikte yaşanacak satış yönlü işlemlerde ise 1497, 1495, 1490 ve 1483 destek seviyeleri önemli olabilir.