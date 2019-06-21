Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 21 Haziran

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 21 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 21 Haziran Cuma günü 258,92 TL, satış fiyatı ise 258,98 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 21 HAZİRAN ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 21 Haziran Cuma 1.391,62 TL, satış fiyatı ise 1.391,95 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 21 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 21 Haziran Cuma günü 408,61 TL, satış fiyatı ise 417,88 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 21 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 21 Haziran Cuma alış fiyatı 1.690,00 TL, satış fiyatı ise 1.715,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 21 HAZİRAN YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 21 Haziran Cuma günü 815,09 TL, satış fiyatı ise 836,20 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 21.06.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Haziran Cuma günü alış için 145,59 TL, satış için ise 145,71 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 21 HAZİRAN 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Haziran Cuma günü alış için 186,46 TL, satış için ise 186,61 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 21.06.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Haziran Cuma günü alış için 232,91 TL, satış için ise 233,09 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 21 HAZİRAN PERŞEMBE

Gedik Yatırım – Ons Altın Yorumu

Ons altın dünkü Fed kararının ardından 1393$ seviyesine yükselerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Fed 2019 için faiz indirimi sinyali verdi. 17 Fed üyesinin 8’i 2019 için daha düşük faiz öngörüsünde bulundu. Hane halkı harcama endeksi %1,8’den %1,5’e revize edildi. Yıl içinde 3 faiz artışından 3 faiz indirimine dönen piyasada risk iştahı desteklenirken, gerekirse bilanço küçültmenin de gözden geçirileceği sinyali verildi. ECB’nin ardından Fed’den gelen gevşeyici mesajlar ons altına olumlu yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2’nin gerisine inerek cazibesini altın karşısında azalttı. Teknik olarak sert yükseliş sonrası dengelenme çabası var. 1392/ 1397/ 1403 dirençler, 1375/ 1365/ 1357 ise desteklerdir.

Alan Yatırım – Ons ve Gram Altın Fiyatları Yorumu

Altında Kısa ve Orta Vade Trendler Yukarı

XAUUSD… Doların Değer Kaybı ile Kazançlarını Arttırdı… FED faiz kararı sonrası paritenin yukarı yönlü seyrinde ivmelenme gözlemlemekteyiz. 1380 US$ seviyelerinde bulunana ons Altın 1.400 US$ dolarları test etmektedir. İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürmesi jeopolitik riskler açısından yeni bir haber akışı olmak ile birlikte savaş riskini arttırmaktadır.

Altının ons cinsi, günü 1.02% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,364.00 ve 1,371.00’de, destek seviyeleri ise 1,356.00 ve 1,348.00’de bulunmaktadır.

GLDGR… Yatay Seyretmekte… Doların global değer kaybı ve ons altının değer kazanması ile gram altın haftalık bazda hafif pozitif seyrine devam etmektedir.

Altın gram cinsi, günü 0.38% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 255.00 ve 257.00’de, destek seviyeleri ise 252.00 ve 250.00’de bulunmaktadır.





İnfo Yatırım FX – Ons Altın Yorumu

Altın’da Yukarı Yönlü Hareketler

Fed’in verdiği kararı pozitif karşılayan ürünler arasında altın oldukça dikkat çekti. Son günlerde Amerika ile Çin arasında süregelen ticaret savaşları konusundaki endişeler, küresel risklerin artması ile güvenli liman talepleri oluşmuş ve buda altını yukarı yönlü hafif hareketlendirmişti. Bu hareketlere Fed’in kararıda destek verdi ve karar ile birlikte ons altında yukarı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı. Yıl içerisinde Fed’den faiz indirimi gerçekleşeceği beklentileri, küresel risklerin artması, küresel büyümeye yönelik endişeler zaman zaman altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1392.49 – 1420.62 – 1455.00 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1357.27 – 1333.12 – 1319.82 seviyeleri ise destek noktaları olarak test edilebilir.

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Fed Faiz İndirim Sinyali Verdi

Türk Lirası lehine işlemlerin devam ettiği Dolar/TL kuru dün 5.7855’e kadar geriledi ve 5.7890 seviyesinden dünü sonlandırdı. 1394 seviyesine doğru sert yükseliş gerçekleştiren ons altın 1382 sınırından günü tamamladı. 1.1250 üzerinde fiyatlanan EURUSD paritesi ise 1.1226 noktasından günlük kapanışını gerçekleştirdi. Fed dün akşam beklendiği gibi %2.50 düzeyindeki faiz oranını değiştirmedi. Piyasada dikkatler Fed açıklaması ve sonrasında gerçekleştirilecek basın toplantısında faiz indirimine ilişkin verilebilecek olası sinyaller üzerindeydi. Fed Başkanı Powell yapmış olduğu konuşmada, büyümeye yönelik risklerin ve düşük enflasyon bekleyişlerinin enflasyonda hedefin altında kalmaya devam edileceği endişelerini oluşturduğunu, Fed’in sadece verilerin işaret ettiğine tepki vermek istemediğini ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için uygun araçları kullanacaklarını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Fed’in Temmuz’da yapacağı toplantıda 25 ile 50 puan arasında faiz indirimi yapabileceği beklentileri artarken Dolar Endeksi değer kaybetti.

Yukarı yönlü eğilimini güçlü bir şekilde devam ettiren ons altın dün 1394 seviyesini test etti. Yeni güne 1377’den başlayan değerli metalin yükselişinde tekrar 1394 direncini test etmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1362 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1345 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtmiş, ons altının kısa vadede yeniden 1350 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. Fed’in Haziran ayı toplantısı sonucunda belirsizliklerin arttığına işaret ederek 2008’den bu yana ilk kez faizleri indirmeye hazır olduğu mesajını vermesi dolar endeksi üzerinde satış baskısı yaratırken, ons altında sert bir yükseliş hareketini beraberinde getirdi. Bununla birlikte dolar endeksi değer kaybederken 97,40 seviyesi üzerinden 97 seviyesi altına gerilerken Ons altın ise 1390 seviyesi üzerini test ederek Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1380 seviyesi üzerinde seyrediyor. Bu hafta içerisinde hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi hem de Fed cephesinden gelen açıklamalar küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin büyük oranda artmasına neden olurken, güvenli liman alımlarının da hızlanmasını sağladı. Piyasalarda bozulan risk algısı ve artan riskten kaçış hareketi ile birlitke güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

Diğer yandan dolar endeksindeki düşüş eğiliminin de bu sabah saatlerinde etkisini koruduğunu görüyoruz. Bu noktada ons altındaki yükseliş eğiliminin gün içerisinde korunabileceği görüşündeyiz. Altının yükseliş hareketine devam etmesini ve önümüzdeki dönemde 140s eviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz. Bugün Euro Bölgesi Tüketici Güveni, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve ABD Conference Board Öncü Gösterge verileri takip edilecek.

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı, Ahlatcı Yatırım – Ons Altın Yorumu

FED’in faiz indirim beklentilerini güçlendiren kararları ve gelen açıklamalar sonrası en fazla hareketliliğin gözlendiği enstrümanlardan biri ons Altın oldu. Powell’ın FED üyelerinin faiz indiriminin uygun olduğunu düşünüyor ifadesini kullanmasının da Altın’a olan talebi güçlendirdiği gözlendi.

Bir taraftan ECB diğer taraftan FED’in verdiği güvercin mesajlar ve genişleyici para politikasına dönüş sinyalleri ticaret savaşlarına dair devam eden endişelerle birlikte Altın talebinin devam etmesine yardım edecek.

FED kararları sonrası daha önce iki kez denenip geçilemeyen 1358 direncini aşan ons Altın bir sonraki önemli direnç 1365 dolar seviyesine yaklaştı. Yeni günde 1365 seviyesi üzerine geçiş yaşanırsa 1394-1402 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Olası kar satışlarında ise yaşanacak geri çekilmelerde 1357-1350 destek bölgesi takip edilebilir. Ons Altın’da yaşanacak geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam edecek.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Fed sonrası en sert tepki ons altından geldi

Fed kararının ardından en sert tepkiyi ons altın verdi. Altın karar öncesi 1345$ bölgesinde temkinli seyrederken karar sonrası 1390$ seviyesinin üzerine doğru bir hareket görüldü. Hem piyasalarda risklerin sürmesi ons altını son günlerde beslerken dün akşamki güvercin Fed’de bu durumu destekledi. Dolayısıyla ons altın faiz indirimi sinyaliyle yönünü daha net bir şekilde yukarıya çevirdi. Bir süre Fed kaynaklı ons altın kendisini beslemeye devam edebilir çünkü Dolar güçlenmekte bu süreçte zorlanabilir. Bu durumda ons altında geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir. Diğer yandan, riskler ve belirsizliklerde ons altının yukarı yönlü hareketini bir süre daha besleyebilir. Bugünün takviminde ons altını hareketlendirebilecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Haber akışlarını izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın yukarı yönde 1390$ bölgesine doğru hızlı tepkisinin ardından bu seviyelerde yorulduğu için bir miktar kar satışı görmekteyiz. Ancak hala 1380$ seviyesinin üzerinde dolayısıyla kritik seviyelerdeyiz. Ons altın bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse bu durumda yeniden 1390$ seviyesine doğru hareketini yapabilir. Buna karşın, ons altında olası geri çekilmelerde, 1375$ destek olarak izlenebilir. Bu desteğin altında ise 1368$ ve 1365$ destekleri ön plana çıkabilir.

Dirençler: 1385 / 1390 / 1393

Destekler: 1375 / 1368 / 1365

Serkan İşlek, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Küresel tarafta dün ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle alakalı ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile G20 zirvesinde görüşeceği açıklamaları sonrasında küresel büyüme endişelerini azaltması değerli metal üzerinde alıcılı seyir destekler nitelikteydi. Ayrıca Apple’ın, üretimdeki payının yüzde 15 ile yüzde 30 oranında Çin’den çıkarmayı planladığına yönelik gelen haber akışları endişe yaratarak emtia üzerinde oynaklıklara neden oldu. Diğer taraftan piyasaların merakla beklediği FED/FOMC toplantısında faizlerde değişiklik yapılmazken 2019 yılı içinde faiz indirimine gidilebileceği sinyalleri verildi. Karar metni sonrasında FED Başkanı Jerome Powell’ın, küresel ticaret ortamının verilere olan etkisine vurgu yapmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte açıklanacak ekonomi verilerle faiz indirim oranında 25 baz puan yada 50 baz puan mı olacağının belirleyeceğini ifade etti.

Bununla beraber Japonya Merkez Bankası para politikası toplantısında küresel büyüme görünümünün endişelerinin arttığını belirtti. Global anlamda büyüme endişelerinin artması güvenli liman ürünlerinden ons altında 2014’den bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Gün içinde küresel risk unsurlarıyla ilgili gelebilecek haber akışlarının yanı sıra majör merkez bankalarından gelebilecek açıklamalar değerli metal üzerinde hareketlere neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında, 1380 direncinin kırılması yukarı yönlü ataklar önem kritik olacakken 1384, 1388, 1392 seviyeleri takibimizde olacaktır. Olası aşağı yönlü hareketler için 1375 desteğinin geçilmesi sonrasında 1372, 1368, 1364 seviyeleri takip edilebilir.