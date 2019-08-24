Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 24 Ağustos

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü 277,45 satış fiyatı ise 277,49 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 24 AĞUSTOS ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 24 Ağustos Cumartesi 1.494,24 satış fiyatı ise 1.494,54 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 24 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü 443,20 TL, satış fiyatı ise 453,24 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 24 Ağustos Cumartesi alış fiyatı 1.836,00 TL, satış fiyatı ise 1.863,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü 884,06 TL, satış fiyatı ise 906,93 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 24.08.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü alış için 157,92 TL, satış için ise 158,04 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 24 AĞUSTOS 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü alış için 202,21 TL, satış için ise 202,37 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 24.08.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ağustos Cumartesi günü alış için 253,13 TL, satış için ise 253,33 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

23.08.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Ons altında tansiyon yüksek

Ons altında tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Küresel oyun kurucu Merkez Bankalarının teşvik haberleri ile Huawei üzerindeki yaptırımlarının ertelenmesi ons altında kar satışlarına olanak sağlamıştı. Buna karşın dün 1493$ seviyesinden gelen tepkiler ons altının yönünü tekrar yukarı çevirdi. Bunda ABD Başkanı Trump’in Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söyleyerek böyle bir anlaşma için aciliyet olmadığını işaret etmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Küresel piyasalarda ABD – Çin ticaret anlaşmazlığının sürdüğü ortamda ons altına olan ilginin canlı kalacağını düşünüyoruz. Bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Ancak tutanaklar taze bir veri olmadığından ons altındaki etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Şimdilik 1493$ seviyesini destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü potansiyel devam edebilir. Genel olarak ons altında yukarı yönlü trend içerisinde düzeltme hareketi yaşıyoruz. 1493$ seviyesi aşağı yönde kırılması halinde 1480 – 1460 desteklerine doğru aşağı yönlü düzeltme derinleşebilir. Buna karşın ons altında yükselişlerin satış yönlü karşılanmasından daha çok geri çekilmelerde alım yönlü durulması yönünde strateji oluşturulabilir.

Dirençler: 1508 / 1512 / 1524

Destekler: 1500 / 1493 / 1480

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı, Ahlatcı Yatırım – Ons Altın Ne Olacak? Altın ve Gümüş XAUUSD, XAGUSD Yorumları

Haftanın ikinci işlem gününde, ons altının fiyatlamalarda 1492-1508 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalı seyir ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sonrasında kıymetli metalin gün içi kayıplarını telafi ettiği görüldü. Diğer taraftan, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan azalışın sarı metal fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Bugün, ABD’de Fed’in 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar takibimizde olacak.

Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1500 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1512, 1517 ve 1520 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 1492, 1488 ve 1485 destek seviyeleri izlenebilir.

XAGUSD Gümüş : Haftanın ikinci işlem gününde, global piyasalarda risk iştahında yaşanan dalgalanma ile birlikte gümüşün fiyatlamalarda 16,84-17,18 $ bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, sakin veri trafiği ile birlikte dolarda yaşanan zayıf seyir gümüş fiyatlamalarında toparlanmaları desteklediği izleniyor. Diğer taraftan, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair haber akışları ve bugün yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları emtia fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, gümüşün psikolojik seviyesi olan 17,00 $ seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, 17,40, 17,70 ve 17,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 16,50, 16,20 ve 16,00 destek seviyeleri izlenebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Global cephede; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması, lokal tarafta ise; bazı gelişen ülkelere dair devam eden endişeler ve yine Euro Bölgesi’nde İtalya ve İspanya gibi sorunlu ekonomilerdeki siyasi risk artışlarının devam etmesi güvenli limanlara gelen talebi canlı tutuyor. Ayrıca, başta ABD olmak üzere majör ekonomilerin tahvil faizlerinde dün itibariyle görülen geri çekilmeler de; Değerli Metal’deki iki günlük düzeltme hareketi sonrası dün tekrardan alıcılı işlemlerin hakim olmasına neden oldu. Bugün de emtia açısından yine; Küresel ve lokal sistematik risk unsurlarını öncelikli olarak takipte olacağız. Ayrıca, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılan FED/FOMC toplantılarının bu akşam açıklanacak olan tutanakları sonrası; FED’in sonraki hamlelerine dair öngörülerle ABD tahvil piyasasında ve borsalarda oluşacak fiyatlamalar da Sarı Metal üzerinde direkt ve dolaylı yönden volatil hareketlere neden olabilir.

Teknik olarak kritik olarak gördüğümüz 1495 noktasından destek bularak tekrardan toparlanma içerisine giren Değerli Metal şuanda 1507 direncine yakın fiyatlanıyor. Toparlanma hareketlerinin bir miktar daha artabilmesi için bu seviyenin kırılması gerekli. Bu durumun oluşması halinde ise 1510, 1515, 1518 ve 1523 dirençlerini izleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1495 noktasını takip etmeye devam edeceğiz. Kırılması halinde ise 1492, 1488, 1482 ve 1477 ara destek seviyelerini izleyebiliriz.