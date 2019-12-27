Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 27 Aralık

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 27 ARALIK CUMA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 27 Aralık Cuma günü 287,98 satış fiyatı ise 288,03 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 27 ARALIK CUMA ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 27 Aralık Cuma 1.508,35 satış fiyatı ise 1.508,65 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 27 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 27 Aralık Cuma günü 459,91 TL, satış fiyatı ise 470,32 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 27 ARALIK CUMA CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 27 Aralık Cuma alış fiyatı 1.905,00 TL, satış fiyatı ise 1.933,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 27 ARALIK CUMA YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 27 Aralık Cuma günü 916,94 TL, satış fiyatı ise 940,64 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 27 ARALIK CUMA BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 27 Aralık Cuma günü alış için 163,84 TL, satış için ise 163,96 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 27 ARALIK CUMA 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 27 Aralık Cuma günü alış için 209,83 TL, satış için ise 209,99 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 27.12.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 27 Aralık Cuma günü alış için 262,15 TL, satış için ise 262,34 TL'dir.

26.12.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Işık FX – Ons Altın Yorumu

Noel arifesinde kısa vadeli düşen kanalın kırılım teyit seviyesine denk gelen 1500 noktasını test eden Değerli Metal, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişine devam etti. Özellikle ABD ile Kuzey Kore arasında son günlerde artan gerilim fiyatlamalarda ön plandaydı. Değerli Metal 1500 üzerinde kalıcılık gösterirse alış yönlü işlemlerine devam edebilir ve ilk etapta 1515 ana direncini hedef haline getirebilir. 1500’ün altına inmesi durumunda ise kanalın içine tekrardan girecektir. Kanalın devam etmesiyle birlikte yaşanacak satış yönlü işlemlerde ise 1497, 1495, 1490 ve 1483 destek seviyeleri önemli olabilir.