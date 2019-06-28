Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Haziran

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 28 Haziran Cuma günü 263,01 TL, satış fiyatı ise 263,05 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 28 HAZİRAN ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 28 Haziran Cuma 1.415,55 TL, satış fiyatı ise 1.415,77 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 28 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 28 Haziran Cuma günü 415,31 TL, satış fiyatı ise 424,73 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 28 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 28 Haziran Cuma alış fiyatı 1.719,00 TL, satış fiyatı ise 1.745,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 HAZİRAN YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 28 Haziran Cuma günü 828,03 TL, satış fiyatı ise 849,46 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 28.06.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Haziran Cuma günü alış için 147,99 TL, satış için ise 148,10 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 HAZİRAN 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Haziran Cuma günü alış için 189,49 TL, satış için ise 189,64 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28.06.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Haziran Cuma günü alış için 236,73 TL, satış için ise 236,91 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 28 HAZİRAN CUMA

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı, Ahlatcı Yatırım –Ons Altın Yorumu

Dün, global piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte ons altının 1398 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi dolarda kısa süreli oynaklığın artmasına neden olduğu izleniyor. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ve risk iştahında dalgalanmanın artması sonrasında ons altının gün içi kayıplarını telafi ettiği ve günü 1409 seviyeleri civarında tamamladığı görülüyor.

Bugün, ABD’de açıklanacak olan veri akışı dolar bazlı fiyatlamalar açısından takip edilecek. Ayrıca, bugün başlaması planlanan G-20 Liderler Zirvesi’ne dair açıklamalar ve haber akışları global piyasalarda risk iştahı üzerine etkili olabilir.

Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1408 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1436, 1443 ve 1447 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 1405, 1400 ve 1396 destek seviyeleri izlenebilir.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumları

Ons altın 1420$ bölgesinde

Ons altın bu hafta 1400$ seviyesinin üzerindeki temkinli seyrini sürdürüyor. G20 Zirvesi öncesinde ons altında beklemeseydi. Zirveden çıkacak söylemler önemli. Özellikle ABD ve Çin arasında yapılacak ticaret görüşmeleri ön planda olacaktır. Bu hafta bu konu hakkında ABD kanadından bir çok açıklama geldi ancak Çin sessizliğini koruyor. Kritik görüşme yarın TSI 05.30’da yapılacak ve yeni hafta açılışında buradan çıkacak haberler fiyatlamazlarsa hissedilebilir. Bugün başlayan zirve piyasaların odak noktası olacaktır dolayısıyla olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1400$ bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde eğilimini korumak isteyebilir. Bunu başarması durumunda kazançlarını yeniden 1425$ bölgesine taşıyabilir. Buna karşın ons altında 1400$ altı seyirlerde ise 1395$-1390$ bölgesi izlenebilir.

Dirençler: 1425 / 1430 / 1432

Destekler: 1410 / 1415 / 1420

Serkan İşlek, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Yaklaşık son 1 ay içerisinde; gerek resesyon endişeleri kaynaklı, gerekse merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerinin; yatırımcıları “Güven Liman” arayışına sevk etmesi ile 165 Dolar civarında artış gösteren Değerli Metal’de, Salı akşamı FED Başkanı Powell ve St.Louis FED Başkanı Bullard gibi kritik FOMC yetkilerinden gelen açıklamalar ile düzeltme hareketleri başlamıştı. Dün sabah saatlerinde de; hem kâr satışı, hem de ABD-Çin ticaret müzakereleri iyimserliğinin borsalara getirdiği taleple güvenli limanlardan çıkış yaşanması ile geri çekilmeler devam etti. Gün içerisinde; Brexit, Ticaret Savaşları ve İran Nükleer Anlaşması gibi kritik konulara dair haber akışları ile oynaklıklar görülen Sarı Metal’de öğleden sonra ABD’den gelen önemli ekonomik verilerin de beklentileri karşılaması ile 1398 destek seviyesi test edildi. Yeni günde, Asya borsalarında görülen satış baskısının “Güvenli Liman” varlıklarına talep getirmesi ile şuan için alıcılı işlemler görülen emtia için günün devamında yine; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi risk unsurlarına dair gelişmeler dikkatle takip edilecek. Keza; ABD ve Euro Bölgesi gibi bölgelerden gelecek önemli veriler ile küresel büyüme ve majör merkez bankalarının ileriye dönük politika adımlarına yönelik öngörüler de tahvil ve pay piyasaları üzerinden Değerli Metal ‘de oynaklıklara neden olabilir.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 1426, 1431, 1434, 1440, 1447

Destekler: 1418, 1415, 1412, 1407, 1404