 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 4 Kasım

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 4 KASIM PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü 277,17 satış fiyatı ise 277,21 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 4 KASIM PAZARTESİ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 4 Kasım Pazartesi 1.510,88 satış fiyatı ise 1.511,18 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 4 KASIM PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü 444,25 TL, satış fiyatı ise 454,31 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 4 KASIM PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 4 Kasım Pazartesi alış fiyatı 1.841,00 TL, satış fiyatı ise 1.869,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 4 KASIM PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü 885,33 TL, satış fiyatı ise 908,22 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 04.11.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü alış için 158,16 TL, satış için ise 158,28 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 4 KASIM PAZARTESİ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü alış için 202,56 TL, satış için ise 202,71 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 04.11.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü alış için 253,06 TL, satış için ise 253,26 TL'dir.

04.11.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Ziraat Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Ticaret gelişmelerine yönelik olumlu haber akışıyla birlikte bu sabah risk iştahında iyimser bir görüntü gözlemliyoruz. İyimser risk iştahına karşın ticaret görüşmeleri dışında, Fed faiz kararı, tarım dışı verisi gibi gelişmelerin izleneceği haftada Ons Altın hafif artıda seyrediyor. Şu aşamada, düşüş hafif de olsa kanalının üzerine çıkan değerli maden 1.496 desteğinin üzerinde kaldıkça 1.517 direncini tekrar hedeflemek isteyebilir. Sonraki yakın direnç ise 1.524 seviyesinde. Öte yandan, olası geri çekilmelerde 1.496 desteğinin altında 1.488 seviyesine kadar bir geri çekilme gözlemlenebilir.

İnvestaz – Ons Altın Yorum

Ons Altın Kazancını Korudu / 1490 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,04

ABD’den gelen verilerin beklenin altında kalması ve ECB Merkez Bankası kararı sonrası güvenli liman olan Altın Küresel Piyasadaki sağladığı kazancı korumaya devam etti.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1507 üzerinde 1524 – 1518– 1513 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1500 – 1496 – 1490 destekleri takip edilebilir.

Gedik Yatırım – Ons Altın Ne Olur? Altın Yorumu

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1505$ seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta açıklanan ve beklentileri karşılayamayan ABD verileri ons altında yükselişe neden oldu. ABD’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Ekim’de 96’dan 95,5’e revize edildi. Yeni konut satışları Eylül’de %0,7 düşerek 701 bin oldu, fiyatlar da Şubat 2017’den beri en düşük seviyeye indi. Dayanıklı mal siparişleri de Eylül’de %1,1 düştü. Beklenti %0,7 düşüştü. Dayanıklı mal siparişlerindeki zayıflama şirketlerin küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret politikalarındaki belirsizlikten olumsuz etkilendiğine işaret ediyor. Teknik olarak yukarıda direnç olarak 1510$ seviyesini izlerken aşağıda 1480$ seviyesi majör destek haline geldi. 1505 ara direnç, 1496 ise ara destek.

Alan Yatırım – Ons ve Gram Altın Fiyatları Yorumları

XAUUSD… Küresel Ekonomideki Belirsizlikler Ön Planda… Küresel büyümeye yönelik endişeler ve tırmanan jeopolitik belirsizliklerden kaçan yatırımcılar altına sığınıyor. Merkez Bankalarının parasal genişleme operasyonları altındaki yükselişe destek olurken, FED’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde altının ons fiyatı 1505 $ seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons cinsi, günü 0.05% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,512.00 ve 1,522.00’de, destek seviyeleri ise 1,502.00 ve 1,492.00’de bulunmaktadır.

GLDGR… Geçtiğimiz Haftayı Yükselişle Tamamladı… Gram Altın fiyatları ons altındaki yükselişten destek buldu. Külçe altının gram satış fiyatı haftayı %0.90 değer kazancıyla tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 279 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın gram cinsi, günü 0.29% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 281.00 ve 284.00’de, destek seviyeleri ise 278.00 ve 275.00’de bulunmaktadır.

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1508 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Buranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1522 ikinci direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1498 ve 1486 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir.

Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Haftanın son işlem gününde, Ons Altın’ın fiyatlamalarda 1517-1503 seviye aralığında hareket ettiği gözlendi. ABD’de Perşembe günü açıklanan zayıf ekonomik verilerin ekonomik yavaşlama beklentilerini arttırması ile bu ay sonunda yapılacak FED toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerindeki artışın Altın fiyatları üzerindeki etkileri izlendi. ABD ile Çin arasındaki olumlu geçen ticaret görüşmelerinin ardından kesin kararlar alınamaması Altın fiyatlarını baskılarken artan Brexit belirsizliği ile Altın’ın gün içerisinde 1517 Dolar seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, Ons Altın’ın kazançlarını haftanın işlem ilk hızlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1504 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1509, 1516 ve 1522 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1498, 1491 ve 1485 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Ons altında sakin seyir sürüyor

Ons altın 1500$ seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ancak hala net bir şekilde güçlü tepkiler veremediğini gözlemliyoruz. Bu hafta Fed’in kararı izlenecek. Bunun dışında başta ABD Başkanı D. Trump olmak üzere küresel piyasalardaki olası açıklamalar yakından takip edilebilir. Bugün içerisinde açıklanacak ve ons altını sert hareket ettirebilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1480$ ana destek seviyesi üstünde olduğu sürece yukarı yönlü tepkilerin sürmesi beklenebilir. Buna karşın 1505$ seviyesi yakın direnç olarak izlenmeli. Bu seviye aşılmadığı sürece yükseliş potansiyeli sınırlı kalabilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Son zamanlarda Amerika’dan gelen ekonomik veriler piyasaları tam olarak tatmin etmiyor diyebiliriz. Bu tatmin etmeyen veriler sonrası Fed’in bu hafta içerisinde vereceği kararda faiz indirimine gidebileceği beklentileri oldukça arttı. Ek olarak gelen zayıf veriler küresel büyümeye yönelik endişeleri de artırıyor. Bu endişeler ise piyasalarda güvenli liman taleplerini artırıyor. Güvenli liman talepleri ile birlikte yatırımcılar altına kayarken buda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşanmasına neden oluyor. Bununla birlikte Fed’in ay sonunda gerçekleştireceği kararda bundan sonrası için neler planladığının merakı oldukça fazla. Bu konu hakkında az işaretler olsa da piyasalar yakından takip edecek. Hafta içerisinde Amerika’dan ve Euro bölgesinden önemli ekonomik veriler gelecek ve bu veriler altın fiyatlarında volatilitenin artmasına sebep olacaktır. Bunlar dışında Brexit konusundaki gelişmelerde zaman zaman fiyatları hareket ettiren diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1505.85 – 1511.87 – 1519.17 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1500.16 – 1495.78 – 1488.34 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

Ons Altın açısından; ABD ve Çin ticaret müzakereleri ve Brexit gibi risk unsurlarının öncelikli olarak takip edildiği geçtiğimiz Cuma günü, önceki gün kötü gelen ABD verilerinin FED’in faiz indirimlerini güçlendirmesinin etkilerinin de devam ettiği görüldü. Gün içerisinde ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın Profesyonel Tahminciler Anketi’ndeki büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesi ile Avrupa borsalarında oluşan satış baskısı da güvenli liman varlıklarına talep getirerek Değerli Metal’de 1510 seviyesi aşıldı. Yeni haftanın ilk gününde çok önem arz eden bir ekonomik veri açıklanmayacak. Ancak, yine bir yandan; Brexit, Ticaret Savaşları ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresele risklere dair gelişmeleri takip edecekken, diğer yandan da; Çarşamba akşamı açıklanacak olan FED/FOMC kararlarına yönelik beklentilerle volatil işlemler görebiliriz.