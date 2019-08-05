Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 5 Ağustos

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 5 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü 261,59, satış fiyatı ise 261,65 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 5 AĞUSTOS ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 5 Ağustos Pazartesi 1.452,99 satış fiyatı ise 1.453,34 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 5 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü 411,84 TL, satış fiyatı ise 421,18 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 5 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 5 Ağustos Pazartesi alış fiyatı 1.675,00 TL, satış fiyatı ise 1.715,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 5 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü 821,85 TL, satış fiyatı ise 843,13 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 05.08.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü alış için 146,76 TL, satış için ise 146,88 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü alış için 187,96 TL, satış için ise 188,11 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 05.08.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Ağustos Pazartesi günü alış için 235,05 TL, satış için ise 235,23 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Ziraat Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Dolar endeksi, gerek ABD perakende satışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi gerekse sert Brexit endişeleriyle Sterlin’de gözlenen değer kaybıyla yükseliş kaydederken, parite 1,12 desteğine kadar geriledi. Sterlin’de bu sabah baskı devam ederken, ABD’den gelen veriler Dolar’ın dirençli durmasını sağlayabilir. Ancak, Fed’den faiz indirim beklentilerinde önemli bir değişim gözlemlemiyoruz. Bu kapsamda, parite 1,12 desteğinin altına sarkması durumunda geri çekilmeler düşük momentumda gerçekleşebilir ve 1,1160 desteğinden tepki görülebilir. Diğer yandan, paritenin 1,12 desteğinin üzerinde güç kazanarak yükselmesi durumunda 1,1250/60 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Troy Gold Takas – Ons Altın ve Kıymetli Metaller Yorumları

Altın 1415,55 dolar/ons seviyesinden başladığı seansta 1400 dolar/ons psikolojik desteğini kadar geri çekildi. Günün en yüksek seviyesini 1416,34 dolar/onsla günün ilk saatlerinde kaydeden sarı maden, gün boyu satıcılı seyirle hareketine devam etti. Dünün kritik verisi ABD’de açıklanan perakende satışları verisi piyasalar tarafından yakından takip edildi. ABD perakende satışları Haziran’da yüzde 0,4 artış göstererek yüzde 0,1 beklentisini aşması büyüme üzerinde olumlu sinyal vermiş oldu. Beklentilerin üzerinde açıklanan veri sonrası altın tarafında satıcılı seyir görülürken, günün en düşük seviyesi 1401,24 dolar/onsla kaydedildi. Seans sonunda 1405,35 dolar/onstan dengelenen sarı maden, günlük bazda hanesine yüzde 0,7 kayıp yazmış oldu.

Diğer taraftan gümüşe altından pozitif ayrışarak son 5 ayın en yüksek seviyesini 15,69 dolar/onsla kaydetti ve günlük bazda hanesine yüzde 1 kazanç yazmış oldu. Gümüşün 15.50 dolar/ons direnci kırılmasıyla gümüş için beklenen ralli gerçekleşebileceğine dair yatırımcısına umut aşılamış oldu.

Borsa İstanbul-Kıymetli Madenler Piyasasında dün genel olarak satıcılı işlemler gerçekleşirken, fiyatlar eksi 0,50-1 usd/onsla toplamda 891 kg işlem gerçekleşti. Küresel fiyat hareketliliğine karşılık, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasasında satış ağırlık işlemler gerçekleşti. Fiyatlar uluslararası spot fiyatın eksi 1 usd/onsla gerçekleşirken, toplamda 913 kg işlem hacmiyle tamamlandı.

İnvestaz – Ons Altın Yorum

Altın Fiyatları Veriler Sonrası Geri Çekildi / 1390 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % -0,58

Altın fiyatları, ABD tarafından gelen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalar sonra satışlar gelerek geri çekildi. Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1407 üzerinde 1414 – 1418 – 1425 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1401 – 1397 – 1390 destekleri takip edilebilir.

Gedik Yatırım – Ons Altın Ne Olur? Altın Yorumu

Ons altın bu sabah 1405$ seviyelerinden işlem görüyor. Dün ABD’de açıklanan perakende satışlar Haziran’da %0,4 ile %0,1 beklentiden iyi gerçekleşti. Satışlardaki güçlenme tüketici harcamalarının sağlıklı olduğu görüşünü teyit ediyor. Fed Başkanı Powell, aşağı yönlü riskleri izlediklerini ve Fed’in büyümeyi desteklemek için harekete geçeceğini dünkü konuşmasında tekrarladı. Piyasalar da faiz indirimine kesin gözle baktıkları için ons altında 1400$ üzerinde tutunma görüyoruz. Hatta beklentiler 25bp indirimden ziyade 50bp indirime kaymış durumda. Yukarıda 1420$ ve 1425$ ara direnç olurken, aşağıda 1405/ 1400/ 1390 ise desteklerdir. Bugün ABD konut verileri ve Bej kitap takip edilecek.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Altın Fiyatlarında Bir Miktar Gevşeme Eğilimi

Altın fiyatları dün Amerika’dan gelen verilerin piyasaları genel olarak tatmin etmesi ve Amerika – Çin arasında süregelen ticaret savaşları konusunda gelen olumlu açıklamalar ile birlikte bir miktar gevşeme hareketlenmeleri gerçekleştirdi. Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin ticaret savaşlarının geleceği hakkında önemli bir adım sayılabilecek bir açıklamada bulundu. Mnuchin; Ticaret Temsilcisi olan Robert Lighthizer ile bu hafta gerçekleştirecekleri telefon görüşmelerinin verimli geçmesi halinde ticaret müzakereleri için Çin’e gidebileceklerini açıkladı. Bilindiği gibi G-20 zirvesinde ateşkes sağlanmıştı fakat bunun inandırıcı olabilmesi için daha olumlu adımların atılması gerekiyor. Bu sebeple gelen bu tarz açıklamalar bu konuda iyimser havayı daha da artırıyor.

Fakat piyasaların ‘asi çocuğu’ Trump her an bu konu hakkında Twitter’dan yorumlarda bulunabilir ve sert hareketlere sebep olabilir. Bununla birlikte piyasalar Fed’ten faiz indirimi beklerken Amerika’dan gelen veriler dün dolarda toparlanma eğilimleri yaşattı ve bu XAUUSD’yi bir miktar gevşetti. Gün içerisinde Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler takip edilecek. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1437 – 1478 – 1526 seviyeleri direnç noktaları; 1380 – 1359 – 1320 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Alan Yatırım – Ons ve Gram Altın Fiyatları Yorumları

XAUUSD… Dolar’ın Değer Kazanımıyla Değerli Maden Alımları Sınırlanmakta… ABD’de açıklanan verilerin pozitif görünümüyle Dolar global bazda değer kazanırken, Ons Altın’ın yükseliş eğiliminin zayıfladığını görmekteyiz. Ancak ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının hala masada olması ve ABD-Çin ticaret anlaşmasında belirsizliğin devam etmesi güvenli liman talebini koruduğunu söyleyebiliriz.

Altının ons cinsi, günü 0.57% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1358.40’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,410.00 ve 1,426.00’de, destek seviyeleri ise 1,394.00 ve 1,379.00’de bulunmaktadır.

Gram Altın GLDGR…Kurdaki Yatay Seyir, Yükseliş Eğilimini Sınırlandırabilir… Ons Altın’daki geri çekilmeyle gram altının yukarı yönlü hareketleri zayıf seyrederken, gün içerisinde kurdaki yatay seyrin devam etmesi paritenin yükseliş eğilimini sınırlandırabilir. Altın gram cinsi, günü 0.59% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli 258.48’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 258.60’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 259.00 ve 262.00’de, destek seviyeleri ise 255.00 ve 251.00’de bulunmaktadır.

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Fed Büyümeyi Destekleyecek

Dün olumlu gelen ABD verileri sonrası dolar değer kazanırken altın fiyatları yaklaşık 10 dolarlık düşüşle 1405 seviyesinden kapattı. EURUSD de sert düşüş yaşayarak 1.1207’den kapandı. USDTRY ise pozitif ayrışarak yatay seyretti ve günlük kapanışı 5.7108 oldu. Gün içinde açıklanan verilere göre Alman ZEW endeksi beklentilerden kötü gelerek -24.5 seviyesine düştü. Bunun yanı sıra ABD’de beklentilerden iyi gelen perakende satışlar %0.7 artarken, çekirdek perakende satışlar ise % 0.4’lük artış kaydetti. Bununla birlikte sanayi üretimi ise beklentiler dahilinde %0.4 arttı. Öte yandan Fed Başkanı Powell, aşağı yönlü riskleri izlediklerini ve Fed’in büyümeyi desteklemek için harekete geçeceğini belirtti.

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1416 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1400 ve 1390 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1416 noktasından sonra 1427 seviyesi direnç oluşturabilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – XAUUSD Beklentileri Altın Fiyatları Yorumu

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, sabah saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi içerisinde olan dolar endeksinin verilerin ardından yükselişini sürdürdüğü görüldü. Dolar endeksinin 97,40 seviyesi üzerine yükselmesi ile birlikte 1415 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren ons altın, 1401’li seviyelere kadar geriledi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1404 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde ons altının grafiğinde bir üçlü tepe formasyonu oluştuğunu belirtmiştik. Ancak cuma ve pazartesi günkü fiyat hareketleri ile birlikte söz konusu formasyonunun üçlü tepeden yükselen üçgene evirilmiş oluğunu görüyoruz. Bir devamlılık formasyonu olan yükselen üçgen formasyonu bize, 1425 direncinin yukarı yönlü kırılması ile birlikte ons altındaki yükseliş hareketinin hızlanabileceğini ve 1450 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Bu noktada, 1425 direncini yakından takip ediyor olacağız.

Diğer yandan, kısa vadeli görünüme baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere, ons altın bu sabah saatlerinde söz konusu üçgen formasyonunun sınırında hareket ediyor. Dolayısı ile, formasyon sınırına denk gelen 1400 – 1405 bandının deste görevi görebileceğini ve bu bölgenin kısa vadeli alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri, ABD Haziran Ayı Konut Başlangıçları & Yapı Ruhsatları ve Fed Bej Kitap Raporu takip edilecek.