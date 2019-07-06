Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 6 Temmuz

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 6 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü 253,18, satış fiyatı ise 253,32 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 6 TEMMUZ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 6 Temmuz Cumartesi 1.399,20 satış fiyatı ise 1.399,66 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 6 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü 401,65 TL, satış fiyatı ise 410,77 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 6 TEMMUZ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 6 Temmuz Cumartesi alış fiyatı 1.661,00 TL, satış fiyatı ise 1.686,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 6 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü 801,15 TL, satış fiyatı ise 821,90 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 06.07.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü alış için 143,01 TL, satış için ise 143,13 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 6 TEMMUZ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü alış için 183,25 TL, satış için ise 183,40 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 06.07.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 6 Temmuz Cumartesi günü alış için 230,20 TL, satış için ise 232,20 TL'dir.

ALTIN UZMAN YORUMLARI 6 TEMMUZ CUMARTESİ

Altın Yorumları / Tacirler Yatırım –

G-20 zirvesi sonrasında küresel piyasalarda oluşan olumlu hava ile birlikte satış baskılarına maruz kalan ve 1400 seviyesi altına gerileyen ons altın, kayıplarını telafi etmiş durumda. Hafta başından bu yana, ons altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve altının yeniden 1400 üzerine yerleşmesini beklediğimizi belirtiyorduk. Küresel risk algısı dünden bu yana bozulma belirtileri gösteriyor. Ons altın, yen ve ABD tahvilleri gibi güvenli liman görünümündeki varlıklarda sert değer kazanımları görülürken, riskli varlıklara yönelik talepte bir zayıflama olduğu dikkat çekiyor. Diğer yandan, dolar endeksinde dün akşam saatlerinde görülen değer kaybı da, ons altındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte dün yeniden 1437 seviyesi üzerine kadar yükselen ons altın, beklediğimiz üzere tekrardan 1400 üzerine yerleşmiş durumda.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1420 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu noktada ons altının bugün içerisinde 1410 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 1425 seviyesinin aşılması durumunda ise ons altındaki yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri, ABD ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Mayıs Ayı Aylık Dayanıklı Mal Siparişleri, Haziran Ayı ISM Hizmet Endeksi ve Mayıs Ayı Fabrika Siparişleri verileri izlenecek.

Altın Yorumları / İnfo Yatırım –

Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik

Bilindiği gibi G-20 zirvesinde Amerika İle Çin arasında ateşkes anlaşması sağlanmış ve bu anlaşma ile piyasalar bir miktar rahatlamıştı. Bu rahatlama ile güvenli liman talepleri azalmış ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti. Öyle ki bu düşüş son 1 yılın en sert düşüşleri arasında yerini almıştı. Fakat dün yukarı yönlü hareketler ile tekrar 1400’lerin üzerine fiyatlar atıldı ve 1437 seviyeleri görüldü. İlk etapta dün akşam saatlerinde Amerika, Rusya ve AB kanadında yaşanan olağanüstü toplantılar piyasalarda gerginliğe sebep oldu. Taraflardan açıklamalar gelse de bu gerginlik fiyatları yukarı çekti. Bununla birlikte Amerika yönetimi Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine İran ABD’nin yaptırımlarına karşılık ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını korumak adına önlemler alınması için 60 gün süre vermişti. Ve bu süre dolmadan zenginleştirilmiş uranyum limitini anlaşmada yer alan 300 kilogramlık stok limiti üzerine çıkardığını açıklamıştı.

İran’ın muhattabı olan Avrupa ülkelerine verdiği bu 60 günlük süre 7 Temmuz’da doluyor. Bu sebeple bu konu yakından takip edilecek. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak 1438.84 – 1460.19 – 1478.51 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1400.54 – 1382.46 – 1357.83 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın Yorumları / Venbey Yatırım –

Altın fiyatları Salı günü yükselişe geçti. Yatırımcılar, küresel büyümeyi yavaşlatma endişeleri ve daha zayıf para politikası beklentileri nedeniyle güvenli yerlere sığındılar. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ticaret gerginliklerini artırdı ve herhangi bir ticaret anlaşmasının Amerika Birleşik Devletleri lehine “bir şekilde yatırılması” gerektiğine dikkat çekti. Teknik anlamda yukarı yönlü hareketlerin devamında 1440 ve 1450 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1410 ve 1400 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.