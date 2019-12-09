Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 9 Aralık

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 9 ARALIK PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü 271,40 satış fiyatı ise 271,44 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 9 ARALIK PAZARTESİ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 9 Aralık Pazartesi 1.460,37 satış fiyatı ise 1.460,71 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 9 ARALIK PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü 434,37 TL, satış fiyatı ise 444,21 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 9 ARALIK PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 9 Aralık Pazartesi alış fiyatı 1.799,00 TL, satış fiyatı ise 1.826,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 9 ARALIK PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü 866,02 TL, satış fiyatı ise 888,43 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 09.12.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü alış için 154,71 TL, satış için ise 154,83 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 9 ARALIK PAZARTESİ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü alış için 198,10 TL, satış için ise 198,26 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 09.12.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 9 Aralık Pazartesi günü alış için 247,54 TL, satış için ise 247,73 TL'dir.

09.12.2019 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Ons Altın’ın haftanın ikinci işlem gününde 1510-1497 seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. ABD’de hafta başında hisse senetlerinin rekor seviyelere yükseldiği görülmüştü. Bugün ise ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik Çin Başkan Xi Jinping’in masaya oturmadan önce ABD’nin 360 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergilerini geri çekmesini istemesinin ardından ABD’li yetkililerin giyim kuşam dahil 112 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük tarifesini kaldırmayı değerlendirdiği yönündeki haberler ile güvenli varlık taleplerinde azalmalar izlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki yükseliş ile birlikte Ons Altın’ın kayıplarını haftanın üçüncü işlem gününe hızlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1484 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın’ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1475, 1466 ve 1456 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1493, 1502 ve 1512 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – Ons Altın Analizi

Dün akşam saatlerinde açıklanan ABD Ekim ayı ISM Hizmet Endeksi verisi 53,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gelerek 54,7 olarak açıklandı. İmalat sektöründeki zayıflamanın hizmet sektörü üzerindeki gecikmeli etkisi nedeniyle, zayıflamanın henüz hizmet cephesindeki verilere yansımadığı görülüyor. ISM Hizmet Endeksi verisi sonrasında dolar endeksi sert bir yükseliş gerçekleştirerek 97,70’li seviyelerden 98 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte satış baskılarına maruz kalan ons altın ise 1500 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek 1479 seviyesini test etti. Ons altın, bu sabah saatlerinde 1485 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksindeki mevcut yükseliş eğilimi nedeniyle ons altındaki zayıf seyrin kısa vadede etkili olmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Altının bugün içerisinde 1475 – 1490 bandında işlem görmesi beklenebilir.

Anca orta – uzun vadeli görünümde altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler ve küresel merkez bankalarının uyguladığı genişleme politikaları, dolar endeksi, altın ve küresel tahviller gibi güvenli limanların topyekûn talep gördüğü bir ortamı beraberinde getirebilir.

Bu nedenle ons altının 1500 seviyesi altındaki hareketlerinin alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz. Bugün Almanya Eylül Ayı Fabrika Siparişleri, Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Ekim Ayı Markit Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri ve Euro Bölgesi Eylül Ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Ayrıca, New York Fed Başkanı Evans, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Philadelphia Fed Başkanı Harker’ın konuşmaları da yakından izlenecek.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

ABD – Çin iyimserliği altın fiyatlarını zayıflattı

ABD – Çin birinci safha ticaret görüşmelerinin iyimser havası küresel piyasalarda doları yükseltti, güvenli liman varlıklarına satış getirdi. ABD’li yetkililer 112 milyar dolar tutarında Çin ürününe uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırıp kaldırmamayı tartışıyor. Bu tarifeler 1 Eylül’de yüzde 15 olarak uygulanmaya başlanmıştı. Ons altın bu sabah forex piyasasında 1486$ seviyesinden işlem görüyor. Ticaret gerilimini geride bırakacak açıklamalar gelmesi piyasa olumlu algılandı. Bunun bir sonucu olarak yen, İsviçre frangı, ABD 10 yıllık tahvilleri ve ons altından çıkışlar var. Önümüzdeki günlerde ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamalar ons altında etkili olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1480$ olan destek seviyesine yaklaşması sonrası zayıfta olsa yukarı yönde tepkiler veriyor. Ons altında 1480$ ana destek olarak izlediğimiz nokta. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satışların hızlanması beklenebilir. 1480$ üstündeki seyirlerin sürmesi halinde gün içi işlemlerde 1490 – 1495 yakın direnç seviyeleri izlenebilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Amerika 112 Milyar Dolarlık Çin Ürününe Tarifeyi Kaldırabilir

Son zamanlarda Amerika ile Çin arasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Financal Times kaynaklı haber akışına göre Amerika aralarında giyim, kuşam, elektrikli ev aletleri, düz ekran monitörlerinin de bulunduğu 112 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırmak konusunda tartışıyor. Bilindiği gibi bu tarifeler 1 Eylül’de %15 olarak uygulanmaya başlanmıştı. Amerika’nın bu adımı atması Çin’in önemli taleplerinden biriydi ve ticaret anlaşması konusunda önemli bir gelişme olabilir. Fakat bu adıma karşılık Ameirka kanadında beklentiler oluşabilir ve bu beklentilere karşılık Çin’in nasıl hareket edeceği merakla izlenecek. Önümüzdeki haftalarda Amerika Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jimping’in görüşme yapması ve ticaret müzakerelerinin 1. Aşama anlaşmasını imzalamaları bekleniyor.

Piyasalarda Amerika ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk safhasının imzalanacağına yönelik yaşanan iyimser hava risk iştahını artırıyor. Finansal Times kaynaklı haber akışlarına göre Amerika 112 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük tarifesini kaldırmayı değerlendiriyor. Çin kanadında ise Devlet Başkanı Xi Jinping’in Trump ile ticaret anlaşmasının ilk safhasını imzalamak üzere Amerika’da bir araya gelmek istediği yerler konusunu gözden geçiriyor. Yaşanan bu ılımlı hava piyasalardaki risk iştahını artırırken ons altında aşağı yönlü hareketlenmelerin yaşanmasına neden oluyor. Gün içerisinde ekonomik veri bakımından cılız bir gün geçse de küresel bazda gelecek olan haber akışları hareketliliğin artmasına neden olacaktır. Mevcut durumda Amerika Çin’li yetkililerin Ekim ayı başlarında Amerika’yı ziyaret etmeleri ardından 15 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi gereken 250 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük tariflerini %25’ten %30’a çıkarma kararını askıya almıştı. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1489.79 – 1495.52 – 1502.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1480.05 – 1473.58 – 1462.92 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Ons Altın Yorumu

ABD ve Çin heyetlerinin devam eden 1.faz Ticaret Anlaşması çerçevesinde Çin Yönetimi’nin talep ettiği 1 Eylül’deki tarifelerin kaldırılması konusuna ABD tarafının da sıcak baktığına dair haber akışları küresel risk alma iştahını canlı tutarak güvenli limanlardan çıkışı da devam ettirdi. Akşamüzeri ABD’de açıklanan Hizmet/İmalat Dışı PMI dataları ile de oynaklıklar görülen Değerli Metal 1500 Doların altını test etti. Yeni günde de en önemli gündem maddemiz; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi küresel risklerin durumu olacak. Avrupa tarafında Hizmet ve Bileşik PMI dataları ile Euro Bölgesi’nin Perakende Satışlar verileri, ABD tarafında da Tarım Dışı Üretkenlik ve Birim Emek Maliyetleri gibi önemli veriler ve yine FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalarla da volatil işlemler görebiliriz.