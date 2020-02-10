Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 10 Şubat

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 10 ŞUBAT 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü 302,74 satış fiyatı ise 302,81 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 10 ŞUBAT 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 10 Şubat Pazartesi 1.571,23 satış fiyatı ise 1.571,56 TL'dir.

Bir dolar kaç TL? 10 Şubat Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur?

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 10 ŞUBAT 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü 483,70 TL, satış fiyatı ise 494,64 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 10 ŞUBAT 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 10 Şubat Pazartesi alış fiyatı 1.997,00 TL, satış fiyatı ise 2.027,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 10 ŞUBAT 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü 964,37 TL, satış fiyatı ise 989,28 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 10 ŞUBAT 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü alış için 172,05 TL, satış için ise 172,17 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 10 ŞUBAT 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü alış için 220,69 TL, satış için ise 220,85 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 10.02.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 10 Şubat Pazartesi günü alış için 275,87 TL, satış için ise 276,07 TL'dir.