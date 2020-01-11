 Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 11 Ocak

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 11 OCAK 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü 292,48 satış fiyatı ise 292,54 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 11 OCAK 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 11 Ocak Cumartesi 1.548,08 satış fiyatı ise 1.548,39 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 11 OCAK 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü 469,85 TL, satış fiyatı ise 480,49 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 11 OCAK 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 11 Ocak Cumartesi alış fiyatı 1.947,00 TL, satış fiyatı ise 1.976,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 11 OCAK 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü 936,77 TL, satış fiyatı ise 960,98 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 11 OCAK 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü alış için 167,39 TL, satış için ise 167,51 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 11 OCAK 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü alış için 214,37 TL, satış için ise 214,53 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 11.01.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 11 Ocak Cumartesi günü alış için 267,82 TL, satış için ise 268,02 TL'dir.

11.01.2020 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Işık FX – Ons Altın Yorumu

ABD’nin Birleşmiş Milletler’e göndermiş olduğu mektupta; İran ile ön koşulsuz temasa hazır olduğunu ifade etmesine paralel Başkan Donald Trump’ın açıklamalarıyla beraber son zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan değerli metal’de sert satış hareketi meydana geldi. Teknik olarak; 1550 ana destek seviyesinin altında işlem gören emtiada buranın altında kalıcılık sağlanması halinde 1540 seviyeleri hedef haline gelebilir. Ancak emtia tarafında görülebilecek toparlanma hareketlerinde 1554, 1560 ve 1565 direnç seviyeleri takip edilebilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu

Altın fiyatlarında son günlerde gündem Amerika ile İran arasındaki gerilimlerdi ve bu gerilimler sert fiyatlamaların yaşanmasına neden olmuştu. Fakat İran’ın misillemesi ardından her iki ülkeden gelen ılımlı açıklamalar küresel gerilimin azalmasına ve güvenli liman taleplerinin düşmesine neden oldu. Bunlarda altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler yaşanmasına vesile oldu. Altın fiyatları gerçekleştirdiği gevşeme hareketleri ile birlikte Kasım ayından bu yana ilk kez iki gün üst üste düşüş hareketleri yaşadı. Her ne kadar sert düşüş hareketleri gerçekleşse de altın halen 2020 yılında artıda. Bilindiği gibi geçtiğimiz 2019 yılını %18’lik kazançla bitiren altın fiyatları 2020 yılıyla birlikte bu kazançlarına devam ediyor diyebiliriz. ABD-ÇİN kanadında ise gözler 15 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Çin Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yrd. Liu He’nin ABD ile birinci faz anlaşmayı imzalamak için 13-15 Ocak’ta Washington’a gideceğini belirtti. Böylelikle Çin kanadından ilk resmi doğrulama gelmiş oldu. Piyasalar gün içerisinde Amerika’dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisini takip edecek. Veri TSİ 16:30’da açıklanacak ve veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacaktır. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1554.85 – 1570.04 – 1587.21 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1541.18 – 1530.62 – 1515.31 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın Destek Bulup Yeniden Yükselecek mi?

Tunç Şatıroğlu: Dün yaptığım altın yorumumda ons altın için 1540 dolar civarına bir çekilmenin olabileceğini ve buradan da destek bulabileceğini söylemiştim. Bu akşam baktığımıza şimdilik burada destek bulduğunu görüyoruz. Bundan sonra altın ne olacak? Tekrar yükselişe geçecek mi? Altın çıkacak mı? Almak için hangi seviyeyi takip etmeliyiz? Dolar kuru da düşerken gram altın ne olur? Gram altın nerede destek bulabilir? Gram altın almak için hangi seviyeyi takip etmeliyiz? Bu sorulara teknik analizle cevap vermeye çalıştım.