Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 21 Ocak

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 21 OCAK 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 21 Ocak Salı günü 298,38 satış fiyatı ise 298,47 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 21 OCAK 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 21 Ocak Salı 1.566,17 satış fiyatı ise 1.566,45 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 21 OCAK 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 21 Ocak Salı günü 473,91 TL, satış fiyatı ise 484,64 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 21 OCAK 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 21 Ocak Salı alış fiyatı 1.964,00 TL, satış fiyatı ise 1.993,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 21 OCAK 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 21 Ocak Salı günü 944,86 TL, satış fiyatı ise 969,27 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 21 OCAK 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Ocak Salı günü alış için 168,86 TL, satış için ise 168,99 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 21 OCAK 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Ocak Salı günü alış için 216,27 TL, satış için ise 216,43 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 21.01.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 21 Ocak Salı günü alış için 270,18 TL, satış için ise 270,38 TL'dir.

21.01.2020 tarihli Altın Yorumları, Güncel Ons ve Gram Altın Analizleri

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu

Yukarı yönlü hareketlerde 1556 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1548 ve 1535 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1556 noktasının ardından 1575 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

Alan Yatırım – Ons ve Gram Altın Fiyatları Yorumları

XAUUSD…1550 $ Seviyelerindeki Hareketini Sürdürdü… ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması piyasalar açısından olumlu olsa da, taraflar arasındaki anlaşmazlığa konu olan problemlerin tamamı çözülmüş değil. Çin birinci faz anlaşma kapsamında iki sene içerisinde ABD’den ithalatını 200 milyar dolara çıkarmayı kabul etti. İkinci faz anlaşma sürecinde taraflar arasındaki pazarlığın kızışması bekleniyor. Majör merkez bankalarının küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatlarına yükseliş alanı yaratıyor. Altının ons cinsi, günü 0.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,563.00 ve 1,573.00’de, destek seviyeleri ise 1,553.00 ve 1,543.00’de bulunmaktadır.

GLDGR…TL’deki Değer Kazancıyla Geriledi… Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen, TL varlıkların değer kazanmasıyla beraber altının gram fiyatı 292 TL seviyesine geriledi. Altın gram cinsi, günü 0.48% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 293.83’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 293.00 ve 296.00’de, destek seviyeleri ise 291.00 ve 288.00’de bulunmaktadır.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – Ons Altın Analizi

Dün ABD’den gelen güçlü Perakende Satışlar verileri sonrasında 97 seviyesinden 97,35 seviyesine doğru yükselişe geçen dolar endeksi, ons altın fiyatlarının da 1557 seviyesinden yönünü aşağı çevirerek 1548’li seviyelere kadar gerilemesine neden oldu. Asya seansında ise dünkü kayıplarını silen ons altın yeniden 15556 seviyesi üzerine yükseldi. Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1556,40 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler altın fiyatlarının bugün içerisinde 1548 – 1558 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek.

Seda Yalçınkaya, Araştırma Uzmanı – Altın Fiyatları Ne Olacak? XAUUSD Analizi

Altın temkinli

Ons altın için riskler hala devam ediyor. Dolayısıyla altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Sonuç olarak geçtiğimiz haftaya göre risk iştahı yükseldi ancak riskler hala sonlanmadığı için altında temkinli duruş sürüyor. Bir süre daha altın yeni hikayesini beklemek isteyeceği için bu hareketini korumak isteyebilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1555$ çevresinde seyirler izliyoruz. Altında bu seviyenin üzerindeki seyir yukarı yönlü eğimi açısından önemli olabilir. Bu durumda 1558$ seviyesine doğru tepki görülebilir. Geri çekilmelerde ise 1545$ ve ardından 1542$ seviyeleri destek konumunda. Altında temkinli duruş sürüyor.

Destekler: 1545 / 1542 / 1535

Dirençler: 1555 / 1558 / 1562

Ahlatcı Yatırım – XAUUSD Altın Fiyatları Yorumu

Haftanın dördüncü işlem gününde Altın, Çarşamba günü imzalanan ABD ve Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının ardından tarifeler ve diğer temel konularla ilgili endişeleri devam etmesi ile 1550 Dolar seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği izlendi. Gün içerisinde olumlu açıklanan ABD verileri ve ABD on yıllık Tahvil faizlerinde görülen artış ile birlikte Ons Altın’ın sınırlı kayıplarını sürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1553 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1546, 1539 ve 1532 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1559, 1565 ve 1572 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Işık FX – Ons Altın Yorumu

Dün ABD’den takip ettiğimiz olumlu veri akışları sonrasında kısmi satışlar gördüğümüz Değerli Metal’de satış yönlü işlemlerin artış gösterebilirmesi için 1545 desteğinin kırılması gerekli. Aksi takdirde Değerli Metal’de alış yönlü işlemler devam edebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 1557 direncinin kritik olduğunu düşünmekteyiz. Zira buranın kırılması alışları hızlandırabilir ve 1560, 1563, 1565 ve 1570 dirençleri test edilebilir.